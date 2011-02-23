2600 تخت برای اسکان مسافران نوروزی در بهشهر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، ابراهیم طاهری ظهر چهارشنبه در ستاد تسهیلات نوروزی بهشهر افزود: در بحث امدادرسانی، خدمات رفاهی، بهداشتی و امنیتی باید از هم اکنون چاره اندیشی شود تا در طول ایام نوروز با مشکل روبرو نشویم.

وی بیان داشت: حوزه فرهنگ از حوزه های مهم است که با توجه به گردشگر پذیر بودن شهرستان باید در اولویت کاری ما باشد و مسئولان توجه جدی به این امر داشته باشند.

طاهری با اشاره به اقامت مسافرین در شهرستان خاطرنشان کرد: عباس آباد در ایام عید روزانه بین 12 تا 15 هزار گردشگر دارد و باید تمهیدات لازم در سرویس دهی به آنان اندیشیده شود.

معاون فرماندار نکا با اشاره به کمیته های مختلف ستاد تسهیلات نوروزی بیان داشت: شش کمیته بهداشت و درمان، امنیت، فرهنگی، رفاه، اسکان، آمار و اطلاع رسانی برای این ستاد در نظر گرفته شده که باید با تعامل کارها عملیاتی شود.

علی اصغر میرزایی تصریح کرد: با توجه به برگزاری جشن جهانی نوروز در شهرستان همزمان با سراسر کشور باید تدابیری اندیشیده شود که سنن بومی و محلی در اولویت قرار گرفته و به معرض دید گذاشته شود.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی و سنتی، غذاهای محلی، لباس محلی، موسیقی محلی و بومی از جمله مواردی است که با رعایت شئون فرهنگی و اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد.

بخشدار یانه سر هزارجریب بهشهر اظهار داشت: با توجه به گردشگرپذیر بودن روستاهای شهرستان باید اسکان در این مناطق نیز مورد توجه قرار گیرد.

علی شهبازی افزود: با توجه به اینکه مسیر یانه سر راه مواصلاتی مازندران و گلستان به سمنان و دامغان است همه ساله شاهد مسافرین زیادی در این مناطق هستیم که برای اسکان آنان باید مدارس یا مساجد روستاها در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: مدرسه شبانه روزی سفید چاه بهترین گزینه در این رابطه است که باید با تصویب برای اسکان، عملیاتی شدن آن نیز مورد توجه باشد و به گونه ای نباشد که همچون سال گذشته تصویب شود اما در عملیاتی شدن بمانیم.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی بهشهر با تاکید بر امور بهداشتی و رفاهی مساجد بین راهی گفت: مساجد خانه خداست و باید به بهترین نحو آراسته شود.

حجت الاسلام سید محمد بابایی خاطرنشان کرد: شهرستان بهشهر دارای سه مسجد بین راهی در رستمکلا، بهشهر و خلیل شهر است که نظافت و رعایت امور بهداشتی و رفاهی مسافرین در این مکان ها از دغدغه های ماست و باید مورد توجه باشد.