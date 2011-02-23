صنایع دارویی از جمله پردرآمدترین صنایع دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری کنگره قلب و عروق خاورمیانه در جزیره کیش به خبرنگاران گفت: صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی آنقدر سودآوری دارد که هم اکنون کشورهای دارای تجهیزات نظامی در حال تبدیل شدن به صنایع تجهیزات پزشکی و دارویی هستند و یا اینکه ماموریت دوگانه‌ای برای خود تعریف کرده‌اند.

وی با اعلام اینکه سود سرشار ناشی از فروش دارو و تجهیزات پزشکی باعث به وجود آمدن بازارهای القایی می‌شود، افزود: ما بایستی میان نیازهای واقعی و غیرواقعی تفاوت قائل شویم.

وی با اشاره به تحریم ایران از سوی کشورهای غربی اظهار داشت: بازار صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی این تحریم را نادیده گرفته و اصرار دارد کالاهای خود را وارد ایران کند تا از این طریق سود بیشتری کسب کند.

وزیر سابق بهداشت تاکید کرد: صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی نباید به بازار مکاره تبدیل شود و می‌بایست تجهیزات و صنایعی وارد شود که برای سلامت بیماران فایده داشته باشد.

وی در ادامه به وضعیت بیماری‌های قلبی عروقی در کشور اشاره کرد و گفت: هر سال 18 هزار جراحی قلب باز و همین تعداد استنت در کشور کار گذارده می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام اینکه در زمان وزارت او اقداماتی برای پیشگیری از کاهش بیماری‌های قلبی عروقی در کشور انجام شده است ادامه داد: کاهش میزان ورودی اسید ترانس در سبد غذایی خانواده ایرانی که قبل از سال 84 در حدود 85 درصد روغن مصرفی مردم جامد بود هم اکنون به زیر 50 درصد رسیده است. همچنین میزان ترانس که بالای 20 درصد بود به زیر 10 درصد کاهش یافته است.

لنکرانی با تاکید بر اینکه انجام چنین اقداماتی حداقل 5 سال بعد اثرگذاری خود را نشان خواهد داد، افزود: یکی از نگرانی‌های ما این است که در رستورانها، قنادی‌ها و آشپزخانه‌هایی که برای کارکنان غذا تهیه می‌کنند همچنین از اسید ترانس بالا استفاده می‌شود.