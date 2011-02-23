ایران جزء 10 کشور برتر دنیا در درمان ناباروری است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمد رضا نوروزی گفت:مشکلات مربوط به ناباروری، انواع بیماری ها و اختلالات ژنتیک ،جنسی،هور مونی،جنینی و مواردمشابه همواره از مهم ترین مشکلات زوج های جوان و جوامع در دنیاست.

وی افزود: خوشبختانه در سایه پییشرفت های علمی و،تخصصی پزشکان و متخصصین ایرانی ، در حال حاضر بیش از 95 درصد زوج های نابارور می توانند در داخل کشور بچه دار شوند ضمن اینکه با استفاده از روش ها و درماانهای پیشرفته از شیوع و بروز انواع بیماری های ارثی ،ژنتیکی و اختلالات مختلف نیز پیشگیری شده و می شود.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور در ادامه گفت :ایران در حال حاضر قطب درمان انواع ناباروریها و اختلالات ژنتیکی،جنسی و جنینی با کیفیت عالی و هزینه های ارزانتر است.به همین خاطر طی سال های اخیر شاهد مراجعه چشمگیر بیماران خارجی به مراکز درمانی کشور هستیم.

نوروزی در ادامه با اشاره به جزئیات برگزاری هفدهمین کنگره سراسری باروری و ناباروری کشور و دومین کنگره بین المللی تصریح کرد: این کنگره از 11 تا 13 اسفند 89 با همت انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران و همکاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ،سازمان نظام پزشکی و با همکاری دفتر.Unfpa...سازمان ملل در ایران و انجمن های تخصصی مربوطه و با حضور بیش از هزار تن از متخصصین و شرکت کنندگان داخلی و چندین میهمان و سخنران خارجی در تهران برگزار می شود.

به گفته وی در این کنگره مباحث مربوط به آخرین تحقیقات و دستاوردهای درمان ناباروری مانند مسائل ژنتیکی ،هورمونی،سلولهای بنیادی ،حفظ مادر وجنین در دوره بارداری ،عوامل غیر مستقیم در زمینه ناباروری ازجمله اختلالات جنسی ارائه خواهد شد.