تصویربرداری "تهرانپارس" تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقهای در مدت 25 روز و در 20 لوکیشن در تهران تمام شد، داستان این فیلم درباره دو خانواده قدیمی است که قرار است دختر و پسرشان با هم ازدواج کنند. ولی یک سوء تفاهم دوستی این دو خانواده را برهم میزند.
تدوین و صداگذاری این فیلم تمام شده و ساخت موسیقی ادامه دارد. فیلمنامه "تهرانپارس" را پیمان سبزهعلی نوشته و سحر قریشی، سیاوش خیرابی، نیلوفر هوشمند، افشین سنگچاپ، مجید شهریاری، خسرو فرخزادی، فرحناز منافی ظاهر، زهرا برومند و... بازیگران آن هستند.
عوامل این فیلم عبارتند از تهیهکننده: منوچهر زبردست، کارگردان: بهروز خلجی، مدیرتصویربرداری: احمد گودرزی، تدوین و صداگذاری: علی رشیدی، مجری طرح: پیمان سبزهعلی، مدیر تولید: علی محمودی، طرح صحنه و لباس: افسانه صمدزاده، مدیرصدابرداری: احسان صابریان، طراح گریم: مهدیه اعرابی، دستیار اول و برنامهریز: وحید کاشی، منشی صحنه: مریم بابک، عکاس: محمدعلی رضایی.
علیرضا عسگری، حمید اسحاقی، نبیله عطاپور و مهتاب غیاثی دیگر بازیگران این فیلم هستند.
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