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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۰

گردهمایی مدیران آموزش و پرورش استثنایی استانهای کشور برگزار می شود

گردهمایی مدیران آموزش و پرورش استثنایی استانهای کشور برگزار می شود

گردهمایی مسئولین و مدیران ادارات آموزش و پرورش استان های کشور از روز سه شنبه سوم اسفندماه در مرکز آموزشی پیامبر اعظم (ص) تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این گردهمایی دو روزه با هدف تعامل بیشتر مدیران و اطلاع از برنامه ها و اقدامات سازمان آموزش و پرورش استثنایی و همچنین تصمیم سازی های بهتر جهت ارتقاء کیفیت انجام امور و رفع مشکلات برگزار می شود.

براساس این گزارش عناوینی از جمله سند توسعه سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، تدوین شاخص های اختصاصی استثنایی ، بودجه ریزی عملیاتی ، تدوین سند توسعه استانی ، گسترش مدارس استثنایی ، توسعه آموزش فراگیر و تلفیقی ، توسعه طرح سنجش کودکان بدو ورود بدبستان ، ارتقاء آموزش خانواده ، تشکیل کمیته پژ‍وهش ، بیمه آتیه دانش آموزان استثنایی ، سختی کار و فوق العاده ویژه استثنایی و سیستم بکفا و مسایل جاری و مشکلات ادارات استثنایی استانها بررسی می شود.

براساس این گزارش ساعات درسی دانش آموزان استثنایی ، برنامه های معاونت آموزشی اداری و مالی و توان بخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی و طرحهای ابتکاری استانها با موضوعات درس پ‍‍ژوهی ، توسعه فرهنگ نماز و عفاف ، مسابقات فرهنگی و هنری و آموزش پیش دبستان 4 تا 6 سال نیز در این گردهمایی بررسی می شود.

 

 

کد مطلب 1260070

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