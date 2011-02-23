گردهمایی مدیران آموزش و پرورش استثنایی استانهای کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این گردهمایی دو روزه با هدف تعامل بیشتر مدیران و اطلاع از برنامه ها و اقدامات سازمان آموزش و پرورش استثنایی و همچنین تصمیم سازی های بهتر جهت ارتقاء کیفیت انجام امور و رفع مشکلات برگزار می شود.

براساس این گزارش عناوینی از جمله سند توسعه سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، تدوین شاخص های اختصاصی استثنایی ، بودجه ریزی عملیاتی ، تدوین سند توسعه استانی ، گسترش مدارس استثنایی ، توسعه آموزش فراگیر و تلفیقی ، توسعه طرح سنجش کودکان بدو ورود بدبستان ، ارتقاء آموزش خانواده ، تشکیل کمیته پژ‍وهش ، بیمه آتیه دانش آموزان استثنایی ، سختی کار و فوق العاده ویژه استثنایی و سیستم بکفا و مسایل جاری و مشکلات ادارات استثنایی استانها بررسی می شود.

براساس این گزارش ساعات درسی دانش آموزان استثنایی ، برنامه های معاونت آموزشی اداری و مالی و توان بخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی و طرحهای ابتکاری استانها با موضوعات درس پ‍‍ژوهی ، توسعه فرهنگ نماز و عفاف ، مسابقات فرهنگی و هنری و آموزش پیش دبستان 4 تا 6 سال نیز در این گردهمایی بررسی می شود.





