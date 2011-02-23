مهلت ثبت نام آزمون فیلمسازی سینمای جوان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن سینمای جوانان ایران، سعید ربیعی معاون آموزش و فرهنگی انجمن سینمای جوان ضمن اعلام مطلب فوق گفت: پیرو درخواست دفاتر انجمن سینمای جوان برای تمدید مهلت ثبت نام آزمون دوره فیلمسازی، این آزمون تا روز یکشنبه هشتم اسفندماه تمدید شد.

مهندس ربیعی افزود: آزمون سراسری پذیرش هنرجوی دفاترانجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور به صورت همزمان سیزدهم اسفند برگزار می‌شود. طراحی و برنامه ریزی جدید آموزشی بر اساس پژوهش‌ها و نیازسنجی انجام گرفته از ابتدای سال 1390، در چهار ترم پیش‌بینی شده است که هر ترم به طور متوسط 10 تا 12 هفته است.

وی گفت: در دوره جدید آموزش فیلمسازی، رویکرد جدی به آموزش های کارگاهی و عملی است. دروسی مانند عکاسی، فیلمنامه نویسی، مبانی سواد بصری، تاریخ سینما، تصویربرداری، نورپردازی، کارگردانی، تدوین، مدیریت تولید، صدابرداری و صداگذاری برای این دوره طراحی گردید که به صورت مستیقیم و یکپارچه در کل دفاتر انجمن سینمای جوانان برگزار می‌گردد و پذیرفته شدگان در این آزمون سراسری و فارغ التحصیلان دفاتر آموزشی سینمای جوان می‌توانند از امکانات و خدمات آموزشی و تجهیزاتی انجمن از قبیل امکان استفاده از تجهیزات تولید فیلم کوتاه، دریافت گواهی نامه معتبربین المللی در پایان دوره، حمایت از تولید فیلم کوتاه و حمایت از حضور فیلمسازان موفق در مجامع سینمایی ملی و بین المللی برخوردار شوند.

معاون آموزش و فرهنگی انجمن سینمای جوان ضمن دعوت از تمامی متقاضیان شرکت دراین دوره آموزشی اعلام کرد: علاوه بر امکان ثبت نام حضوری در دفاتر انجمن سینمای جوان در شهرستانها، برای اولین بار امکان ثبت نام به صورت غیرحضوری و از طریق سایت فراهم شده است و علاقمندان می‌توانند برای ثبت نام از روز جمعه مورخ 22 بهمن تا یکشنبه هشتم اسفند به سایت سینما جوان (www.iycs.ir ) مراجعه کنند.