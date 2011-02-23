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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۳

مهلت ثبت نام آزمون فیلمسازی سینمای جوان تمدید شد

مهلت ثبت نام آزمون فیلمسازی سینمای جوان تمدید شد

مهلت ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون دوره فیلمسازی بلند مدت سینمای جوانان تا هشتم اسفندماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن سینمای جوانان ایران، سعید ربیعی معاون آموزش و فرهنگی انجمن سینمای جوان ضمن اعلام مطلب فوق گفت: پیرو درخواست دفاتر انجمن سینمای جوان برای تمدید مهلت ثبت نام آزمون دوره فیلمسازی، این آزمون تا روز یکشنبه هشتم اسفندماه تمدید شد.

مهندس ربیعی افزود: آزمون سراسری پذیرش هنرجوی دفاترانجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور به صورت همزمان سیزدهم اسفند برگزار می‌شود. طراحی و برنامه ریزی جدید آموزشی بر اساس پژوهش‌ها و نیازسنجی انجام گرفته از ابتدای سال 1390، در چهار ترم پیش‌بینی شده است که هر ترم به طور متوسط 10 تا 12 هفته است.

وی گفت: در دوره جدید آموزش فیلمسازی، رویکرد جدی به آموزش های کارگاهی و عملی است. دروسی مانند عکاسی، فیلمنامه نویسی، مبانی سواد بصری، تاریخ سینما، تصویربرداری، نورپردازی، کارگردانی، تدوین، مدیریت تولید، صدابرداری و صداگذاری برای این دوره طراحی گردید که به صورت مستیقیم و یکپارچه در کل دفاتر انجمن سینمای جوانان برگزار می‌گردد و پذیرفته شدگان در این آزمون سراسری و فارغ التحصیلان دفاتر آموزشی سینمای جوان می‌توانند از امکانات و خدمات آموزشی و تجهیزاتی انجمن از قبیل امکان استفاده از تجهیزات تولید فیلم کوتاه، دریافت گواهی نامه معتبربین المللی در پایان دوره، حمایت از تولید فیلم کوتاه و حمایت از حضور فیلمسازان موفق در مجامع سینمایی ملی و بین المللی برخوردار شوند.

معاون آموزش و فرهنگی انجمن سینمای جوان ضمن دعوت از تمامی متقاضیان شرکت دراین دوره آموزشی اعلام کرد: علاوه بر امکان ثبت نام حضوری در دفاتر انجمن سینمای جوان در شهرستانها، برای اولین بار امکان ثبت نام به صورت غیرحضوری و از طریق سایت فراهم شده است و علاقمندان می‌توانند برای ثبت نام از روز جمعه مورخ 22 بهمن تا یکشنبه هشتم اسفند به سایت سینما جوان (www.iycs.ir ) مراجعه کنند.

کد مطلب 1260071

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