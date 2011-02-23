مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای تولید کنندگان فرش دستباف روستایی قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اعلام این خبر گفت: با هدف ترویج فرهنگ استفاده از فرش دستباف و ایجاد انگیزه در خانواده های ایرانی برای استفاده از این نوع فرش همه ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال نمایشگاه فرش دستباف در قم برپا می شود.
مجید اخوان، آشتی مجدد خانوادههای ایرانی با فرش دستباف را از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه عنوان کرد و بیان داشت: نمایشگاه به مدت 15 روز از فردا پنجم اسفند تا بیستم اسفندماه در محل اتحادیه تعاونیهای تولید کنندگان فرش دستباف واقع در کوچه 32 خیابان 19 دی برگزار میشود.
وی سرمایه بودن فرش دستباف، متناسب بودن آن با ارگانیک بدن انسان، اقتصادی بودن و بهداشتی بودن آن از جهت استفاده از مواد طبیعی را از جمله مزایای فرش دستباف عنوان کرد.
اخوان با بیان اینکه گرایش خانوادههای ایرانی به سمت مصرف فرش دستباف کم است ابراز داشت: در این نمایشگاه انواع فرشهای نفیس قم و کاشان و سایر طرحها در معرض دید عموم قرار می گیرد و سعی شده با تسهیلات متناسب به گونهای باشد که با توان اقتصادی مردم نیز هماهنگ باشد.
قم - خبرگزاری مهر: نمایشگاه فرش دستبافت به منظور ارائه انواع فرشهای نفیس قم و کاشان فردا در این استان افتتاح میشود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای تولید کنندگان فرش دستباف روستایی قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اعلام این خبر گفت: با هدف ترویج فرهنگ استفاده از فرش دستباف و ایجاد انگیزه در خانواده های ایرانی برای استفاده از این نوع فرش همه ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال نمایشگاه فرش دستباف در قم برپا می شود.
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