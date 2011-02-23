برگزاری یادواره امیران و 300 شهید ارتش در البرز

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، به همت کانون بازنشستگان نیروهای مسلح استان البرز (واحد سپهبد شهید صیاد شیرازی) و با همکاری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز، بنیاد شهید و امور ایثارگران نزاجا و سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی نخستین یادواره امیران و 300 شهید ارتش جمهوری اسلامی که خانواده ایشان در شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان ساکن هستند، برگزار می شود.

امیر سرتیپ دوم بازنشسته مسلم بهادری رئیس کانون بازنشستگان نیروهای مسلح استان البرز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداء یکی از راههای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است و ما مفتخریم بعنوان خادم شهداء اینگونه یادواره ها را برگزار کنیم.

بهادری در ادامه افزود: طی جلسات هماهنگی که با سازمانهای ذیربط بعمل آمد مقرر شد این یادواره در تاریخ 12 اسفندماه این مراسم در مصلای نمازجمعه شهرستان ساوجبلاغ برگزار شود.

سخنران مراسم نیز استاندار البرز است و امیر سرتیپ ناصر آراسته جانشین گروه مشاوران نظامی فرمانده کل قوا نیز در این مراسم حضور دارند.