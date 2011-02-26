400 مرکز عرضه کالا در استان مرکزی دایر شد

اصغرعالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک یکی از اهداف طرح هدفمند سازی یارانه ها را اصلاح و ثبات قیمت عنوان کرد و اظهار داشت: تمام کالاهای ذخیره شده درسطح استان در راستای طرح هدفمندی یارانه ها با نظارت کمیته ای متشکل از نماینده سازمان بازرگانی و نماینده سپاه و نماینده نیروی انتظامی ونماینده بانک عامل انجام می شود.
وی با اشاره به افزایش قیمت حبوبات درسطح بازار گفت: حبوبات بسته بندی 900گرمی از طریق این مراکز عرضه در اختیار مصرف کنندگان استان مرکزی به قیمت1900 تومان ولوبیا سفید وقرمز بابسته بندی 900گرمی به قیمت1700 تومان عرضه و توزیع می شود.
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