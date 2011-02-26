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۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

400 مرکز عرضه کالا در استان مرکزی دایر شد

400 مرکز عرضه کالا در استان مرکزی دایر شد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی گفت: 400 شبکه و مرکز عرضه برای عرضه و توزیع کالاهای ذخیره سازی شده در استان مرکزی تعیین شده است تا کالاهای مورد نیاز مردم را با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار دهند.

اصغرعالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک یکی از اهداف طرح هدفمند سازی یارانه ها را اصلاح و ثبات قیمت عنوان کرد و اظهار داشت: تمام کالاهای ذخیره شده درسطح استان در راستای طرح هدفمندی یارانه ها با نظارت کمیته ای متشکل از نماینده سازمان بازرگانی و نماینده سپاه و نماینده نیروی انتظامی ونماینده بانک عامل انجام می شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت حبوبات درسطح بازار گفت: حبوبات بسته بندی 900گرمی از طریق این مراکز عرضه در اختیار مصرف کنندگان استان مرکزی به قیمت1900 تومان ولوبیا سفید وقرمز بابسته بندی 900گرمی به قیمت1700 تومان عرضه و توزیع می شود.

عالیخانی خاطرنشان کرد: به منظور کنترل بازار حبوبات و از آنجا که تمام اقلام و کالاهای ذخیره سازی شده به عنوان کالاهای زیر کلید محسوب می شوند لذا بانک برای خروج این کالا نیاز به مصوبه شورا دارد تا این محصول را در اختیار مباشر تامین قرار دهد. 
 
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بهاره در اراک گفت: تخم مرغ و سیب زمینی نیز با قیمت پایین تر از سطح بازار در نمایشگاه بهاره امسال  توزیع می شود.
کد مطلب 1260084

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