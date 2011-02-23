وزارت خارجه به صورت جدی پیگیر سرنوشت امام موسی صدر باشد

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا کاشفی عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تهران بزرگ در ادامه نشست خبری تشکل های دانشجویی با بیان اینکه در آستانه سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی موجب بیداری در جهان شکل گرفته است افزود: مردم کشورهای اسلامی از سالیان گذشته مشاهده می کردند خواسته های آنان در تقابل با چیزی است که در رسانه های غربی منعکس می شود و از همین رو با قیام خود سعی کردند تا حکومتی در راستای منافع خود برپا کنند و اگر چه هم اکنون تا استقرار دولت های مردمی فرصت فراوانی باقی مانده است اما نخبگان باید با پایداری و استقامت اجازه ندهند آمریکا و رژیم صهیونیستی حرکت های عظیم آنها را مصادره کنند.

وی ادامه داد: آنچه که امروز در لیبی در حال اتفاق است حوادث ناگواری است و اینکه قذافی مردم خود را در راه ها بمباران می کن حرکتی بسیار زشت است که از سوی جنبش دانشجویی محکوم است.

وی ادامه داد: رسانه های غربی با سکوت معنادار از کنار این مسئله عبور کرده اند و نشان دادند که تنها حقوق بشری را قبول دارند که در راستای منافع آنها باشد.

وی افزود: از قذافی انتظاری بیش از این نیست چرا که در 42 سال گذشته ثبات فکری نداشته است و از همین رو جنایات و اتفاقات لیبی خیلی عجیب نیست اما جنبش دانشجویی از مجامع بین المللی انتظار دارد با حوادث رخ داده در لیبی به صورت فعالانه و محکم برخورد نماید.

وی همچنین در خصوص مسائلی در مورد امام موسی صدر اظهار داشت: معمای بزرگی در طول سالیان اخیر در خصوص سرنوشت امام موسی صدر وجود داشته است و دستگاه سیاست خارجی کشورمان نیز باید به صورت قاطع پیگیر سرنوشت وی باشد و موضوع امام موسی صدر را روشن کند.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد موج بیداری اسلامی در جهان اسلام همه گیر شود و این موج در کشورهایی نظیر اردن و عربستان نیز ایجاد شود و حاکمان دست نشانده آنها نیز به سرنوشت دیگر حاکمان دچار شوند.