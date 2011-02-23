به گزارش مهر، به نقل از ورایتی "گولم" اعلام کرد در جریان بازار فیلمی که در حاشیه جشنواره برلین برگزار شد هشت فیلم هنری از جمله "مالیخولیا" اثر جدید لارس فون تریه را خریداری کرده است.



فیلم "مالیخولیا" هنوز کامل نشده و قرار است نسخه نهایی آن به جشنواره کن ارائه شود اما از آنجا که "گولم" همواره فیلم‌های این فیلمساز دانمارکی را در اسپانیا نمایش داده این بار هم فیلم را اکران می‌کند.

ساره بیات در نمایی از "جدایی نادر از سیمین"



خوزکستو مورنو مدیر عامل "گولم" در این باره گفت: ما همواره می‌کوشیم به سرعت فیلم‌های فیلمسازان محبوبمان را خریداری کنیم. از دیگر فیلم‌های خریداری شده توسط این موسسه می‌توان به فیلم نروژی "شاد شاد" ساخته آن سوویتسکی اشاره کرد که ماه ژانویه گذشته در جشنواره ساندنس برنده جایزه شده بود.



فیلم آلمانی "اگر ما نه، پس کی" ساخته آندرس ویل و "آینده" به کارگردانی میراندا جولی نیز در فهرست خریدهای مهم گولم هستند. فیلم "جدایی نادر از سیمین" به تازگی خرس طلایی بهترین فیلم جشنواره برلین و خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن و مرد را به دست آورد.