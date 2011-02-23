دولت بودجه دانشگاهها را بر خلاف برنامه پنجم ارائه داده است

علی عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان ارزیابی خود از لایحه بودجه سال 90 دولت گفت: بودجه آموزش و پرورش در سال 90 12 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته 8 درصد افزایش دارد اما این میزان برای وزارت آموزش و پرورش کافی نیست.

وی افزود: بر اساس گزارشاتی که به مجلس ارائه شده است در سال 90 حدود 70 هزار نفر به پرسنل آموزش و پرورش اضافه می شود که این آمار نشان می دهد بودجه در نظر گرفته شده کافی نیست و موجب می شود نسبت هزینه های پرسنلی به کل هزینه های جاری بیشتر باشد.

عدم تخصیص بودجه کافی به آموزش و پرورش لطمه شدیدی به این وزارتخانه می زند

عباسپور تهرانی با اشاره به اینکه بر این اساس میزان کمی از بودجه به مسائل فوق برنامه، پرورشی و کیفیت بخشی آموزش و پرورش اختصاص پیدا می کند، گفت: بودجه ای که دولت برای سال 90 آموزش و پرورش در نظر گرفته است لطمه شدیدی به آموزش و پرورش می زند این در حالی است که نیاز اکنون وزارت آموزش و پرورش کیفیت بخشی به فعالیتهای پرورشی و قانون احیای معاونت پرورشی است.

رئیس کمیسیون آموزش و پرورش مجلس با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش به سمتی می رود که هر چه پول به دست می آورد برای پرسنل خود هزینه کند، گفت: در این میان این پرسش به وجود می آید که مسئله کیفیت بخشی چه می شود.

900 میلیاردتومان به نوسازی مدارس اختصاص یافت



عباسپور تهرانی با اشاره به تخصیص 900 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 90 به نوسازی مدارس گفت: برای سایر مسائل تجهیزاتی وزارت آموزش و پرورش نیز یک هزار و 200 میلیارد تومان جدای از بودجه آموزش و پرورش در سال 90 تخصیص داده شده است که این بودجه بر اساس قانون است.

بودجه دانشگاهها خلاف برنامه پنجم توسعه کشور است

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال 90 دولت بودجه وزارت علوم حدود 24 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، افزود: اما ما معتقدیم دولت بودجه دانشگاهها را برخلاف برنامه پنجم توسعه کشور ارائه داده است چرا که بر اساس برنامه پنجم کشور قرار بود بودجه دانشگاهها به صورت مستقل دیده شود.

وی افزود: در برنامه پنجم تاکید زیادی بر روی استقلال دانشگاهها و هیئت امنایی شدن آن شده است، افزود: اما متاسفانه بودجه عمرانی را متمرکز به مجلس آوردند.

نماینده مردم تهران با اشاره به اقدام عاقلانه دولت در زمینه بخش های بهداشتی و مستقل بودن بودجه دانشگاههای علوم پزشکی گفت: اما متاسفانه این اقدام دولت در وزارت علوم و دانشگاههای زیرگروه اجرا نشده است و بودجه دانشگاهها در اختیار وزارت علوم قرار گرفته که این برخلاف برنامه پنجم است چرا که بودجه دانشگاهها باید به صورت ملی ارائه شود.

عباسپور تهرانی اضافه کرد: متاسفانه در تخصیص بودجه دانشگاهها به وزارت علوم مشکلاتی نیز وجود دارد چرا که بودجه تجهیزات به صورت استانی تخصیص داده شده است بدین معنی که دانشگاهها از یک طرف باید با وزارت علوم در تماس باشند و از طرف دیگر برای بودجه جاری خود باید با معاونت برنامه ریزی در ارتباط باشند و همچنین از سوی دیگر برای دریافت بودجه تجهیزات باید با استانداری سر و کله بزنند و این کار را برای دانشگاهها بسیار مشکل کرده است.

وی تصریح کرد: همه این موارد در حالی است که متاسفانه تجربه تغییرات بودجه و تجهیزات را در سال گذشته به دنبال داریم به صورتی که بعضی استانها حتی عنوان می کنند بودجه تجهیزاتی وعمرانی دانشگاهها در سال گذشته تنها 10 درصد تخصیص یافته است .

انتقاد از عدم تخصیص بودجه کافی به بخش تحقیقات

عباسپور با اعلام اینکه بودجه تحقیقات در سال 90 ، هشت دهم درصد تولید ناخالص ملی است، افزود: این در حالی است که اگر هزار میلیارد تومان اعتباراتی که به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص داده شده است با بودجه تحقیقاتی سال 90 جمع شود عدد 8 دهم درصد به دست می آید و اگر این اعتبارات صندوق نوآوری به بودجه تحقیقات اضافه نشود از آن آمار 8 دهمی کاسته می شود.

وی افزود: این در حالی است که ما انتظار داشتیم بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور در سال 90 بودجه تحقیقات به 1.2 درصد از تولید ناخالص ملی برسد و این عدد 8 درصدی خلاف برنامه است.

قانون لایحه ارتباط دانشگاه و صنعت

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به لایحه ارتباط دانشگاه و صنعت گفت: امیدواریم که این لایحه در سال آینده به صورت قانون در مجلس تصویب شود.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره وضع قانون در این رابطه گفت: تلاش مجلس این است که این قانون در سال آینده تصویب شود تا منویات مقام معظم رهبری نیز محقق شود.