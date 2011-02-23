به گزارش خبرگزاری مهر، احمد یحیی موسس انجمن توسعه مسلمانان کامبوج در این دیدار اظهار داشت: خوشبختانه در ایران علمای اسلامی بسیار زیادی وجود دارند که مردم را هدایت و راهنمایی می کنند اما متاسفانه در کامبوج این مسئله وجود ندارد.

وی در ادامه به تاریخچه کامبوج اشاره کرد و هدف از سفر به ایران را ایجاد ارتباط قوی تر با کشورهای مسلمان خاورمیانه دانست و ابراز داشت: امیدواریم این دیدار و دیدارها یدیگری که با مسئولان جمهوری اسلامی ایران داشته ایم باعث تقویت روابط دو کشور شود.

موسس انجمن توسعه مسلمانان کامبوج در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص فعالیت برای مسلمانان کامبوج تصریح کرد: ساخت مدارس و مساجد بسیار، ایجاد مصلی در فرودگاه و چاپ ترجمه قرآن کریم به زبان کامبوجی از فعالیت های ما بوده تا بتوانیم برای مسلمانان کشور خود فعالیت کنیم.

احمد یحیی با اشاره به اینکه ده درصد مردم کامبوج مسلمان هستند گفت: اولین قدم در کشور ما برای گسترش اسلام تبلیغ است و اولین قدم برای تبلیغ ترجمه قرآن به زبان کامبوجی بوده که این کار انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه قرآن تنها برای مسلمانان یست بلکه برای همه مردم جهان است اظهار داشت: وظیفه ما تبلیغ اسلام است و اینکه مردم تصمیم بگیرند مسلمان شوند یا نه وظیفه ما نیست.

همچنین در این دیدار حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه‎ ‎اسلامی نیز با اشاره به تاریخچه این حزب گفت: ارتباط با ‏احزاب دیگر جزو سیاست‌های‎ ‎ما بوده و ما مشتاق توسعه ارتباط با اسلام خواهان جهان هستیم‎.

وی در ادامه تاکید کرد: سرنوشت همه مسلمانان با هم‎ ‎مشترک است یعنی آنچه که در فلسطین ‏می‌گذرد با آنچه در دورترین نقطه جغرافیایی جهان‏‎ ‎اسلام اتفاق می‌افتد، ارتباط نزدیک دارد‏‎.‎

حبیبی تصریح کرد:‌ ما در مشترکات اسلامی مرز‏‎ ‎جغرافیایی نمی‌شناسیم و در مقابل دشمنان اسلام هم ‏برای دشمنی با ما همین گونه‎ ‎هستند‎.

وی ادامه داد: مسلمانی تنها به نماز خواندن و روزه‏‎ ‎گرفتن نیست، بلکه اسلام در همه امور فردی و ‏اجتماعی قانون دارد و مهمترین ادعای ما‏‎ ‎ادعای حکومت بر اساس موازین اسلامی است و ما در ایران ‏موفق به این امر شدیم‎.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت وحدت در میان‎ ‎مسلمانان جهان اظهار داشت: غربی‌ها تلاش می‌کنند تا ‏میان مسلمانان تفرقه به وجود‎ ‎آورده و حتی جنگ ایجاد کنند، دشمنان با همه مسلمانان دشمنی دارند و ‏هیچ یک از مذاهب‏‎ ‎اسلامی برای آنها تفاوتی ندارد.

حبیبی با تاکید بر ضرورت ایجاد روحیه مبارزه با‎ ‎استکبار گفت: ما با غربی‌ها در همه مبانی اختلاف داریم و ‏در تقابل ایدئولوژیک با‏‎ ‎آنها هستیم، حکومت‌هایی که خیال می‌کنند هم می ‌توانند با آمریکا سازش داشته و ‏هم‎ ‎وجهه اسلامی داشته باشند خیال خام دارند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: خون شهدای مسلمانی‎ ‎که این روزها در کشورهای اسلامی بر زمین ‏می‌ ریزد هر چند تاسف بار است، اما مقدمه‌ای‎ ‎برای پیروزی خواهد بود‏‎.‎

وی در پایان تاکید کرد: مهمترین وظیفه مسلمان‎ ‎کامبوج تبیین زیبایی‌های اسلام و ترویج مفاهیم قرآن است ‏زیرا مردم کامبوج در یک‎ ‎خلاء ایدئولوژیک به سر می‌برند و تبیین ایدئولوژی مترقی اسلام از جاذبه‌های ‏مناسبی‎ ‎برای مردم آن کشور برخوردار است‎.