صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی 11 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان صبح چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران با اعلام این خبر صادرات محصولات غیر نفتی استان را در بخش کشاورزی، بر اساس آخرین آمار موجود تا انتهای سال گذشته، 51.400 هزارتن عنوان کرد.

محمدیان تاکید کرد: از این میزان بالغ بر 45 هزار تن محصولات باغی و زراعی و شش هزار و 400 تن محصولات دامی بوده که به ترتیب معادل 87.6 و 12.4 درصد از کل ارزش صادرات استان را شامل می شود.

وی با اشاره به ظرفیتهای تولید گوشت قرمز در استان گفت: سالانه بالغ بر 60 هزار تن گوشت قرمز در استان تولید می شود که با فعال شدن واحدهای نیمه فعال، 30 هزار تن بر ظرفیت تولید گوشت قرمز فعلی اضافه شده و بالغ بر 90 هزار تن گوشت در استان تولید خواهد شد.

مسعود محمدیان اضافه کرد: این در حالیست که سرانه تولید این محصول هم اکنون، 16.7 کیلوگرم در سال است و با توجه به مصرف سرانه 13.1 کیلوگرمی گوشت قرمز در استان، مازاد سرانه 3.6 کیلوگرمی در استان وجود دارد که جوابگوی نیاز سایر استانها است.

محمدیان همچنین از تولید، 59 هزار تن گوشت سفید در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر تعداد 938 واحد مرغداری فعال نسبت به پرورش مرغ گوشتی اقدام می کنند که در صورت فعال شدن واحدهای نیمه فعال، 21 هزار و 800 تن به ظرفیت تولید این محصول در استان افزایش یافته و این میزان به 80 هزار و 800 تن بالغ می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به سرانه مصرف گوشت سفید در استان، آن را 16.7 کیلوگرم اعلام کرد و گفت: با توجه به تولید سرانه تولید 16.5 کیلوگرمی این محصول در استان، باید ظرفیت های تولیدی گوشت سفید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

وی در ادامه ارزش کل تولید محصولات دامی استان را بالغ بر 11 هزار و 124 میلیارد ریال اعلام کرده و افزود: از این میزان یک هزار و 930 میلیارد ریال ارزش تولید گوشت قرمز، یک هزار و 90 میلیارد ریال گوشت سفید، سه هزار و 390 میلیارد ریال شیر، 870 میلیارد ریال تخم مرغ، 470 میلیارد ریال عسل، 700 میلیارد ریال فراورده های پوستی، 150 میلیارد ریال کود دامی و 23 میلیارد ریال ارزش ریالی تولید روده در استان است.

مسعود محمدیان با اشاره به ظرفیت ها و قابلیت های تولید شیر در استان گفت: سالانه بالغ بر 890 هزار تن شیر در استان تولید می شود که با فعال شدن واحدهای غیر فعال، 590 هزار تن نیز به ظرفیت فعلی تولید شیر استان اضافه خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت: هم اکنون سرانه تولید این محصول در استان 249.5 کیلوگرم است و در مقایسه با سرانه مصرف 121.5 کیلوگرمی، برنامه ریزی فعالی برای استفاده از توان تولیدی غیر فعال و مازاد بر مصرف استان برای تولید محصولات لبنی با کیفیت استاندارد و مورد پسند ذائقه داخلی و خارجی در حال اجرا است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان میزان تولید تخم مرغ در استان را سالانه بالغ بر 69 هزار تن اعلام کرده و گفت: با بکارگیری ظرفیتهای غیرفعال سالانه 23 هزار و 700 تن نیز به میزان تولید فعلی افزوده می شود و سرانه تولید این محصول در استان 19.3 کیلوگرم و مصرف سرانه آن 9.25 کیلوگرم بر اساس آخرین آمارهای موجود حدود 10 کیلوگرم نسبت به سرانه مصرف، مازاد بر تولید را نشان می دهد.