چندین قرارداد هسته ای و نفتی میان انگلیس و کویت امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "شیخ ناصر الاحمد الصباح" نخست وزیر کویت و دیوید کامرون در دیدار با یکدیگر درباره تحولات اخیر در منطقه و مسائلی که مورد توجه دو کشور است، گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، کویت چهارمین صادرکننده سازمان اوپک است و انگلیس همپیمان اصلی این کشور در زمینه همکاریهای نفتی به شمار می رود.

در پی سقوط "حسنی مبارک" دیکتاتور مصر، کامرون روز دوشنبه به عنوان اولین مقام خارجی وارد قاهره شد و با "احمد شفیق" نخست وزیر دولت موقت مصر دیدار و به بررسی اوضاع این کشور پس از انقلاب مردمی پرداخت.

در این دیدار کامرون بر حمایت اقتصادی انگلیس از مصر به منظور پشت سر گذاشتن خسارتهای به جا مانده از وقایع اخیر در مصر تاکید کرده و از سرمایه گذاریهای انگلیس در مصر و فعال کردن بخش گردشگری و بازگشت گردشگران انگلیسی به مصر سخن گفت.

