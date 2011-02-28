بحران خشکسالی در چهارمحال و بختیاری/ کمی آب در مرکز آب ایران!

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، استان چهار محال و بختیاری دارای منابع غنی آبهای سطحی(در حدود10 درصد آب کشور) است و نکته مهم در ارتباط با آب شرب استان این است که که بیش از 95 درصد آب شهری و رو ستایی از منابع اب زیر زمینی تامین می شود.

به دلیل برداشت بی رویه از این منابع، متاسفانه بیلان آب بسیاری از آبخوانهای زیرزمینی منفی شده و مهمترین دشتهای استان شامل دشتهای شهرکرد، بروجن، فرادنبه، سفید دشت و خانمیرزا ممنوعه بحرانی هستند.

در جریان خشکسالی اخیر (سال87 و88) آب شرب حدود 200 روستا و شهر با مشکل جدی مواجه شد ودر حال حاضر چاههای اب شرب استان 153 حلقه است که از این تعداد132 مورد آن فعال است.

به همین خاطر استان چهار محال و بختیاری از نطر آب شرب آسیب پذیر بوده و به ودر مواقع خشکسالی این مشکل به طور حاد خود را نشان می دهد.

بر اساس تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات شرکت آب و فاضلاب استان مشخص شده که دبی کل منابع آب شرب شهرهای استان دراثر خشکسالی سال 87 حدود 11 درصد کاهش داشته است.

از نطر تعداد چاه های آب شرب استان نیز آمار و اطلاعات موجود حاکی از آن است که خشکسالی اخیر موجب شده که 30 حلقه از چاه های آب شرب استان از مدار تولید خارج شوند و برای جبران کم ابی تعدادی چاه جدیدی حفر شود.

با این وجود اینکه در سال 88 که بارندگی در حد نرمال بوده است باز این روند کاهشی ادامه داشته که این موضوع نشانگر برگشت ناپذیری منابع اب در کوتاه مدت است و از این جهت می توان گفت آب شرب شهری استان آسیب پدیر است.

بر اساس آمار سرشماری سال 85، استان چهار محال و بختیاری دارای 920 روستا با جمعیت398 هزار و462 نفر که از این تعداد328 هزار133 نفز(82 درصد جمعیت روستایی) از نعمت آب شرب بهداشتی برخور دارند 323 روستا تحت پوشش شرکت اب و فاضلاب روستایی استان قرار دارند.

از این تعداد روستا در خشکسالی اخیر 126 روستا با مشکل خشک شدن کامل منبع آب شرب و بیش از 70 روستا با کاهش شدید منابع آب مواجه شدند که این شرکت برای تامین آب شرب مورد نیاز این 200 روستا 22 تانکر را اجاره کرده است.

در کل استان 61 درصد از روستاهای تحت پوشش با کمبود آب مواجه شده اند که بیشترین درصد خشک شدن منبع شرب روستایی در شهرستان کوهرنگ و لردگان اتفاق افتاده است.

مدیر مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالهای گذشته مدیریت آب استان با تاکید بر استفاده از آب زیرزمینی بوده و هر جایی که با مشکل آبی مواجه می شد، تجویز می کردند که چاه حفر شود.

حسین صمدی بروجنی افزود: هم اکنون در استان بیش ازسه هزار حلقه چاه داریم که برداشت این چاه ها بیش از ظرفیت آبخوانهای استان بوده است .

وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد این استان به آب زیر زمینی وابسته است، بیان داشت: 50 درصد از بارنگی عقب هستیم و بدون شک و تردیدی ما در سال آینده خشکسالی را شاهد هستیم.

مدیر مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد افزایش بحران خشکسالی آینده را وابسته بودن به آب زیر زمینی دانست و یادآور شد: در سال آینده به دلیل اینکه ذخیره آبخوانهای زیرزمینی به علت خشکسالی کم است ما شاهد بحران آب در این استان هستیم.

صمدی بروجنی به اشاره به کاهش آب زیرزمینی و وابستگی این استان به آب زیر زمینی بر ضرورت جیره بندی آب شهرهای استان تاکید کرد و خاطرنشان کرد: جیره بندی آب از ابتدای سال باید صورت گیرد.

وی افزود: جیره بندی آب خود موجب می شود که مردم مصرف را کاهش دهند و همچنین سبب می شود در اوج بحران خشکسالی و خشک شده چاه آب دیگر نیازی به حفر چاه نباشد.

عکس تزئینی است

مدیر مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینکه زندگی مردم و کشاورزان در این استان به آبهای زیر زمینی وابسته است، افزود: وابستگی مردم به خاطر عملکرد نه چندان صحیح مدیران گذشته است.

وی افزود: اولین قدمی که می توان برای جلوگیری از بحران خشکسالی در آینده برداشت این است که به دنبال طرح هایی باشیم که بتوان از آب سطحی استان استفاده کنیم.

صمدی بروجنی با بیان اینکه هم اکنون م در مجموع کمتراز پنج درصد پتانسیل آب سطحی استان استفاده می کنیم، بیان داشت: اگر ما بخواهیم آب زیر زمینی را حفظ کنیم باید استفاده از آب سطحی را افزایش دهیم.

وی عنوان کرد: اگر بتوانیم در حدود 10 درصد آب سطحی استفاده کنیم می توان پاسخگوی تمام نیاز نیازمندان آب استان باشیم.

وی کاهش مصرف آب را راهکار دوم دانست و خاطرنشان کرد: کاهش مصرف آب از طریق روشهای بهینه سازی مصرف مانند استفاده از آبیاریهای تحت فشار، الگوی کشت مناسب، صرفه جویی آب در مصارف شهری و ... می تواند راهکاری مناسب با خشک شدن آبهای زیر زمینی باشد.

مدیر مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد به هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و اذعان داشت: این قدم خوبی بوده است که مردم انگیزه پیدا کنند مصرف را کاهش دهند و این پتانسیل و فرصتی است به شرط اینکه این فرصت به خوبی تبلیغ شود.

بروجنی با اشاره به اینکه اگر در تاریخ 50 ساله گذشته این استان نگاه کنیم می بینیم که خشکسالیهای دو و سه ساله داشته ایم، تصریح کرد: این خشکسالی کنونی نیز یک رویکرد طبیعی است اما نکته ای که وجود دارد که شدت این خشکسالی که شاهد ان هستیم قابل قیاس با خشکسالیهای گذشته این استان نبوده است.

وی دلیل اصلی خشکسالی کنونی را تغییر اقلیم و گرمایش زمین دانست و یادآور شد: گرمایش زمین به خاطر تولید دی اکسید کربن است و این گرمایش زمین یک بحث عمومی و جهانی است که موجب کاهش بارندگی و کم شدن منابع آب می شود.

مدیر مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد با بیان اینکه تغییر اقلیم موجب کاهش بارندگی و افزایش نیازها شده است، تصریح کرد: هم اکنون باید بدانیم که مانند گذشته بارند گی نداریم وباید با شرایط جدید آداپته شویم.

لزوم سهمیه بندی آب از ابتدای سال آینده در برخی شهرها

صمدی بروجنی با بیان اینکه تاثیر این خشکسالی بر آب شرب بسیار زیاد است، عنوان کرد: از ابتدای سال شهرهای جنوبی و شرقی استان باید جیره بندی آب در آنها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در استان طرح های خوبی برای مبارزه با خشکسالی در حال احداث داریم، اظهار داشت: طرح انتقال آب بن – بروجن یکی از طرح هاست که می تواند شهرهای شهرکرد، فرخ شهر، هفشجان، سفید دشت را در مسیرش آبرسانی کندو از بحران آب شرب در آینده این مناطق جلوگیری کند.

مدیر مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد افزود: مطالعه این طرح انجام شده و باید در سال آینده استارت آن زده شود.

وی با بیان اینکه مدت انجام این طرح سه سال است، تصریح کرد: آغاز این طرح هرچه سریعتر انجام گردد و در صورت دیرکرد شروع می تواند بحران آبی را در این مناطق رقم زند.

صمدی بروجنی گفت: شهرستان کوهرنگ و لردگان دو شهرستانی هستند که در استان چهار محال و بختیاری نسبت به شهرستانهای دیگر مشکل آب دارند.

وی با اشاره به اینکه انجام طرح های آبی استان نیازمند بودجه است، بیان داشت: عدم پرداخت بودجه در سالهای گذشته برای طرح های آبی و استفاده از آبهای زیر زمینی و جهت دادن مردم برای زدن چاه موجب برخشکسالی کنونی شده است.



مدیر مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد با بیان اینکه دولت باید به طرح های آبی این استان توجه ویژه داشته باشد، بیان داشت: وقتی طرح های آبی استان انجام شود وابستگی به آبهای زیرزمینی کاهش پیدا می کند .

وی با بیان اینکه یکی از وظایف دولت ایجاد اشتغال است، عنوان کرد: تزریق یک بودجه خوب در طرح های آبی استان قسمتی از اشتغال را حل می کند.

صمدی بروجنی با بیان اینکه آغاز طرح های آبی استان اشتغال زیادی را سبب می شود، یادآورشد: بعداز انجام پروژه هایی چون آبرسانی انجام شده، اشتغال پایدار نیز صورت می گیرد و با وجود آب می توان سرمایه گذاری در تمام زمینه ها انجام شود و اشتغال پایدار را ایجاد کرد.

وی به خشکسالی در شهرستان کوهرنگ این استان اشاره کرد و بیان داشت: روستاهای زیادی در شهرستان کوهرنگ با مشکل آب مواجهه هستند.

مدیر مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد عنوان کرد: مشکل خشکسالی شهرستان کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری مصنوعی است.

وی یادآور شد: ایجاد تونل سوم کوهرنگ موجب خشک شدن چشمه های زیادی در این شهرستان شد و موجب اختلال در آب شرب روستاهای شهرستان شده است.

در شهرستان لردگان از 104 منبع اب 74 منبع آب خشک شده است و این شهرستان به خاطر بالاتر بودن تعداد روستاهای مشکل دار از نطر آب شرب می باید به عنوان اولویت اول در مورد بحران کم ابی مورد توجه باشد.

کمی آب شرب مشکل روستاهای مرکز آب ایران

شهرستان کوهرنگ از 36 منبع آب 24 منبع آب روستاهای آن خشک شده است و با وجود اینکه این شهرستان هشت درصد آب کشور تامین می کند و می توان به عنوان مرکز آب ایران نام برد، مردمان روستاهای این شهرستان خود به دنبال آب شرب بهداشتی می گردنند.

بر اساس آمار و اطلاعات آبدهی منابع آب شرب کل روستاهای استان 41 درصد کاهش یافته که رقم بالایی است و این امر نشان از عمق بحران آب شرب روستایی در استان چهار محال و بختیاری دارد به ویژه اینکه در خشکسالی اخیر حدود 200 روستا با تانکر آبرسانی شده است.

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گزارش: سید محمد رضا موسوی