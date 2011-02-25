توجه به فرهادی و "جدایی نادر از سیمین"

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین شد. این تنها موفقیت فیلم نبود و در یکی از معدود دفعاتی که جایزه‌های بازیگری میان بازیگران یک فیلم تقسیم شد، دو جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن و مرد به ترتیب به گروه بازیگران زن ( لیلا حاتمی، ساره بیات و سارینا فرهادی) و مرد فیلم ( پیمان معادی و شهاب حسینی) اهدا شد.



دامنه موفقیت فیلم "جدایی نادر از سیمین" تا آنجا بود که از هم‌اکنون شرایط اکران فیلم در بسیاری از کشورهای جهان فراهم شده و پخش‌کنندگان امتیاز نمایش فیلم را خریداری کرده‌اند.

پیمان معادی در نمایی از "جدایی نادر از سیمین"





با پایان جشنواره برلین جنب و جوش فیلمسازان بزرگ و نامدار سینما برای شرکت در دیگر جشنواره مهم جهانی از هم اکنون آغاز شده است. پدرو آلمودووار، لارس فون تریه، ژان پیر و لوک داردن، آکی کوریسماکی، آندریا آرنولد و اندری زویاگینتسف از جمله فیلمسازانی هستند که فیلم‌های جدید خود را برای ارائه در جشنواره کن آماده می‌کنند. شصت و چهارمین دوره جشنواره کن اردیبهشت سال آینده روی پرده سینماها می‌رود.



دیگر خبر مهم درباره جشنواره کن اینکه میشل گوندری فیلمساز فرانسوی به ریاست هیئت داوران بخش‌های فیلم کوتاه و سینه فونداسیون کن برگزیده شد. گوندری حدود شش سال پیش با ساخت فیلم "درخشش ابدی یک ذهن پاک" نام خود را در سراسر جهان پر آوازه ساخت.



این هفته مراسم جوایز سالانه انجمن تدوینگران سینمای آمریکا ‌( موسوم به ادی) هم برگزار شد و فیلم "شبکه اجتماعی" ساخته دیوید فینچر در رشته فیلم دراماتیک برنده جایزه بهترین تدوین شد. در رشته فیلم‌های کمدی و موزیکال هم فیلم "آلیس در سرزمین عجایب" ساخته تیم برتن هم جایزه بهترین تدوین را گرفت. دیگر جایزه تخصصی که هفته گذشته اهدا شد جایزه سالانه انجمن صدابرداران سینمای آمریکا بود که نصیب فیلم "آغاز" ساخته کریستوفر نولان شد.



کوین کاستنر که روزگاری ستاره اول سینمای هالیوود محسوب می‌شد پس از مدت‌ها سکوت بار دیگر به صحنه باز می‌گردد.او که مدت‌هاست دیگر در مناسبات سینمای جهان چهره‌ای پولساز و موفق به شمار نمی‌رود ، قرار است در فیلم جدید "سوپرمن" بازی کند. کریستوفر نولان فیلمساز بزرگ انگلیسی تهیه‌کنندگی و مدیریت پروژه "سوپرمن" را بر عهده دارد.



آخرین خبر جالب در سینمای جهان این که کوبی برایانت ستاره بسکتبال جهان و بازیکن تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز برای نخستین‌بار بازیگری در سینما را تجربه کرده است. برایانت در فیلم کوتاه و شش دقیقه‌ای "مامبای سیاه" ساخته رابرت رودریگز به ایفای نقش پرداخته که این هفته در چند سالن سینمای کالیفرنیا اکران شد.