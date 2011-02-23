جزیره هرمز در برنامه توسعه پنج ساله متحول می شود

به گزارش خبرنگار مهر در هرمز، حسین هاشمی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح دبستان پنج کلاسه برکت در هرمز گفت: افتتاح پروژه ها در برابر مجاهدت های بی نظیر مردم جزیره هرمز درطول انقلاب و همراهی آنان با نظام اسلامی درتمام دوره ها، بسیار ناچیز است و استان هرمزگان خود را مدیون مردم شجاع این منطقه می داند.

وی ادامه داد: برای حمایت وقدردانی از ایثارگری از مردم مجاهد و شهید پرور جزیره هرمز وظیفه سنگینی بر دوش ماست و امیدواریم در برنامه پنجم توسعه این جزیره از هر حیث به جایگاهی که مستحق آن است، برسد.

مسئولان با حرکت جدی تری درراستای عمران بیشتر هرمز تلاش کنند

هاشمی ضمن قدردانی ازتلاش های صورت گرفته برای عمران وآبادانی جزیره هرمز تصریح کرد : اقدامات زیادی برای توسعه هرمزانجام شده اما کافی نیست ومی طلبد که با برش استانی دربرنامه پنجم توسعه وتامین منابع مالی آن خواهیم داشت مسئولان با حرکت جدی تر ی درراستای عمران این جزیره گام بردارند.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نسبت به جزیره هرمز عنایت ویژه ای دارند ودرراستای فرامین ایشان ستاد عمران جزیره هرمزتشکیل شده است اظهارداشت : امیدواریم درطول برنامه پنجم توسعه با تامین منابع مالی، عملکرد خوب این ستاد وهمراهی مردم , جزیره هرمزاز هرجهت غنی ودرتمامی بخش ها توسعه یابد.

مدیرعامل بنیاد برکت کشور نیز در مراسم افتتاح دبستان پنج کلاسه برکت در جزیره هرمز طی سخنانی گفت: در راستای فرامین مقام عظمای ولایت به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) طرحی با عنوان احداث یک هزار کلاس درس در مناطق کمتر توسعه یافته کشور در سال 87 مورد مطالعه قرار گرفت.

شاهین شایان ارانی افزود: خوشبختانه این طرح در قالب قرارداد با سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور در حال انجام است.

وی ادامه داد: فلسفه وجودی این بنیاد کمک و همیاری برای بهبود و ارتقاء توان اقتصادی و کارآفرینی افراد یا گروه ها و واحدهای کسب و کار در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور است.

مدیرعامل بنیاد برکت کشور گفت: دبستان پنج کلاسه برکت هرمز با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 200 میلیون ریال در زمینی به وسعت یک هزار و 250 متر مربع و 450 متر زیربنا در راستای تحقق برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی مناطق محروم براساس رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب احداث شد.

با حضور استاندار هرمزگان، مدیرعامل بنیاد برکت کشور، معاون فنی و توسعه نوسازی مدارس کل کشور، مدیرکل امور مشارکت های نوسازی مدارس کل کشور و جمعی از مسوولان هرمزگان و قشم دبستان پنج کلاسه برکت هرمز افتتاح و کلنگ عملیات اجرایی مسجدصاحب الزمان (عج الله) هرمز نیز به زمین زده شد.