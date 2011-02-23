عرضه آجیل فله ای سلامت مردم مشهد را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در حال حاضر این نوع آجیل در فروشگاه های مشهد به قیمت هرکیلو گرم 50 تا 100 هزار ریال عرضه می شود.

این در حالی که است که بعضی از پزشکان و مراجع نظارتی نسبت به احتمال آلودگی آجیل های فله ای هشدار داده اند.

در این باره مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: عرضه و توزیع پسته و خشکبار از جمله آجیل به صورت فله ای و در مراکز غیررسمی ممنوع بوده و با متخلفان برخورد حقوقی خواهد شد.

مسعود اصغریان رضایی افزود: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز مردم باید از خرید پسته و خشکبار مورد عرضه در مراکز غیربهداشتی و با بسته بندی غیرمجاز خودداری کنند.

وی ادامه داد: بیشتر آجیل های فله ای دارای آلودگی قارچی بوده و این سموم قارچی برای سلامتی افراد بسیار خطرناک است.

رضایی در خصوص شرایط نگهداری خشکبار گفت: نگهداری پسته و خشکبار در شرایط مرطوب و گرم موجب رشد سموم قارچی از جمله سم افلاتوکسین می شود که بسیار خطرناک است.

همچنین یک کارشناس تغذیه در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: مصرف مواد غذایی آلوده به سم آفلاتوکسین ممکن است موجب بروز سرطان کبد شوند.

زهره عبدی افزود: مواد غذایی مختلف مانند کشمش، بادام زمینی، پسته، دانه‌های روغنی مثل ذرت، حبوبات، برخی میوه‌های خشک شده وقتی کپک می‌زنند، آلوده به این سم می‌شوند که خاصیت سرطان زایی آن به اثبات رسیده است.

وی ادامه داد: این سم در صورتی که شرایط نگهداری مواد غذایی نامناسب باشد، تولید شده و باعث آلودگی مواد غذایی می‌شود.

وی با بیان این که مردم از آجیل کهنه و رنگی پرهیز کنند، ادامه داد: در لا بلای مغز بادام‌زمینی‌های کهنه‌، دانه‌های سیاهی دیده می‌شود که به وجود آمدن‌ آنها ناشی از تازه نبودن محصول و نگهداری آن در فضایی مرطوب است.

وی گفت: رنگ‌های سبز و قهوه‌ای نیز در میان مغز فندق‌ها نشانه خطرناک بودن محصول و وجود سم افلاتوکسین است.

وی اظهارداشت: غیر از کهنگی محصولات که منجر به بروز بیماری ‌های جبران‌ ناپذیری همچون سرطان کبد در مصرف‌کننده می‌شود، وجود رنگ‌های غیرمجاز نیز از ویژگی‌های محصولات نامرغوب است.