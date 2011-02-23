زکات شرط قبولی نماز است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی قبل از ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از فعالان امر زکات و خیرین با عنوان زکات سرچشمه اکمال نماز که با حضور حجت الاسلام قرائتی، نماینده ولی فقیه در ستاد احیای زکات کشور و جمعی از مسئولین و پرداخت کنندگان نمونه زکات استان قم در سالن همایش های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، پرداخت زکات را از دو جهت مورد توجه قرار داد و گفت: پرداخت زکات دارای دو مطلب عمده است، یکی انجام یک فریضه الهی و دوم اینکه در پرتو این ادای تکلیف رفع نیاز از محرومین و نیازمندان جامعه می‌شود.



وی داشتن قصد قربت را شرط قبولی فریضه زکات عنوان و بیان کرد: اگر مکلف برای اطاعت امر مولای خود صرفا به قصد تقرب این کار را انجام دهد عمل او مقبول است و اگر کسی در ادای صدقه واجب قصد قربت نکند هر چند در پرتو ادای این مال به مستحق رفع نیاز از عده ای شود ولی تکلیف عمل نشده و این در مورد صدقه مستحبه نیز صدق می کند.



پرداخت زکات حتی اگر اثر چندانی نداشته باشد از انسان ساقط نمی‌شود



سعیدی در ادامه در پاسخ به این سئوال که چنانچه با ادای زکات به دلایلی رفع نیاز از فقراء نشود، چون اثر ندارد، آیا اصل تکلیف ساقط می‌شود یا نه اظهار داشت: اگر چنانچه به دلایل مختلف مثل زیادی فقراء و یا مقدار کم زکات، اثر آن که رفع نیاز از مستمندان است محقق نشود مومن باید باز به وظیفه خود عمل کند حتی اگر چندان اثری نداشته باشد.



نماز و زکات با یکدیگر هم پوشانی دارند



وی در ادامه با اشاره به این که 26 بار در قرآن کلمه نماز و زکات در کنار یکدیگر آمده است، اظهار داشت: این که این 2 کلمه در کنار یکدیگر و با چینش خاصی در قرآن آمده اند بی دلیل نیست و معنی آن این است که این دو فریضه با یکدیگر هم پوشانی دارند و در حدیثی نیز داریم که زکات مال خود را بدهید تا نمازتان مورد قبول واقع شود.



مال انسان اگر در راه خدا خرج نشود در راه معصیت و دشمن خدا خرج می‌شود



امام جمعه قم همچنین در خصوص تبعات نپرداختن زکات بیان داشت: قانون تأثیر و تأثر و این که برخی امور به بعضی امور دیگر مربوط می‌شوند در عالم واقع است و در مورد پرداخت زکات هم چنین است و ما داریم که اگر انسان مال خود را در راه خدا خرج نکند در راه معصیت خدا هزینه خواهد کرد و در جای دیگری آمده اگر کسی نیاز فقرا و بندگان خود را برطرف نکند باید خرج دشمن خدا بکند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص این که برای تحقق زکات به عنوان یک واجب الهی چه باید کرد، گفت: مردم برای انجام کارها سه شیوه را به کار می گیرند، بعضی برای تحقق امور و برنامه هایی که نیازمند هماهنگی است، حساس و دقیق هستند و تا هماهنگی های لازم انجام نشود دست به شروع کار نمی زنند اما اگر بخواهد به شیوه عمل شود بسیاری از کارها بر زمین می ماند.



سعیدی ادامه داد: عده ای برای انجام کارهایی که مقدمات و هماهنگی نیاز دارد اصلا اعتقادی به آن ندارند و به تنهایی وارد عمل می شوند و به دیگران و اقتضائات زمانی و مکانی کمترین توجهی ندارند اما این شیوه برای کارهای مقطی کاربرد دارد و این طور نیست که همه امور بدون هماهنگی انجام شود.



وی اضافه کرد: اما حد وسطی هم وجود دارد یعنی انسان برای تعیین شرایط،مقدمات و هماهنگی ها باید وارد عمل شود ولی نباید حساس باشد که همه مقدمات انجام گیرد و به نظر می رسد این شیوه بهتر و کاربردی تر است.



تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س) خاطر نشان کرد: امروز واجباتی مثل امر به معروف و نهی از منکر،زکات و ... بر زمین مانده و اگر کسانی می توانند وارد عمل شوند اگر با دیگران شد که بهتر اما اگر نشد باید خود به تنهایی وارد کار شوند.



بی مهری نسبت به پرداخت زکات در جامعه



وی زکات را از جمله واجباتی که در جامعه مورد بی مهری محسوسی قرار گرفته اند دانست و افزود: تا کنون در مورد زکات بی مهری زیادی وجود داشته است اما خوشبختانه در سال های اخیر در جمهوری اسلامی از شیوه هایی برای احیای این امر استفاده شده است و از جمله کسانی که در این خصوص آستین بالا زده و نسبت به این تکلیف الهی احساس تکلیف کرده حجت الاسلام قرائتی است.



سعیدی خاطرنشان کرد: در خصوص احیای فریضه زکات هر کس که کاری از دست او ساخته است باید این را یک وظیفه الهی برای خود بداند و وارد کار شود تا احیای زکات در جامعه سامان بیشتری بگیرد.