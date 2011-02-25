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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پایان واکسیناسیون هپاتیت ب/ تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموزان

پایان واکسیناسیون هپاتیت ب/ تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموزان

مدیرکل دفتر سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش از اتمام واکسیناسیون هپاتیت ب دانش آموزان خبر داد.

دکتر حسن ضیاء الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: تمام دانش آموزان مدارس تا کنون واکسن هپاتیت ب را دریافت کرده اند و در سال گذشته آخرین گروه سنی یعنی 71 نیز نسبت به این بیماری واکسینه شدند که بدین ترتیب واکسیانسیون دانش آموزان به پایان رسید.

هم اکنون تمام کودکان زیر 6 سال به شکل رایگان واکسن هپاتیت ب دریافت می کنند.

مدیرکل دفتر سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین امسال برای اولین بار برای دانش آموزان پایه اول راهنمایی و اول دبیرستان شناسنامه سلامت صادر شده است تا وضعیت جسمی این دسته از دانش آموزان مشخص و در صورت بیماری و نیاز به درمان به خانواده ها اطلاع رسانی شود.

کد مطلب 1260133

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