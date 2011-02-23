2300 دانشجو از خدمات کمیته امداد خراسان جنوبی بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری ظهر چهارشنبه در همایش دانشجویی دانشگاه فرصتی برای بصیرت و بالندگی، غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان را برنامه های کمیته امداد ذکر کرد و گفت: در سال جاری بیش از هزار و 500 دانش آموز در قالب 11 کانون موقت و یک کانون دائم اوقات فراغت شرکت کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی بیان داشت: کمیته امداد در راستای بصیرت خانواده های وجوانان تحت پوشش نقش موثری ایفا می کند.

اکبری از بهره‌ مندی 12 هزار دانش‌آموز در استان از خدمات کمیته امداد خبر داد و افزود: کمیته امداد به 250 دانش‌آموز نیر خدمات خوابگاهی ارائه می ‌کند که این دانش ‌آموزان در چهار خوابگاه در شهرستان‌های بیرجند و نهبندان حضور دارند.

وی تصریح کرد: برگزاری بیست و هشتمین دوره اردوهای کشوری دانش آموزی رهپویان ولایت به میزبانی بیرجند با شرکت هزار و 200 نفر در قالب هشت اردو، اعزام 300 نفر به اردوهای استانی و کشوری، اجرای نظام جامع آموزشی و تربیتی برای 7 هزار و 900 خانواده تحت پوشش با کمک 80 مشاور، از برنامه های اجرا شده در این نهاد بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی اکبری از گزینش 500 دانش آموز برای عضویت در کانون جوانان پیرو ولایت خبر داد و ادامه داد: کمیته امداد به عنوان بازوی نظام خدمات ارزنده ای در راستای بصیرت افزایی خانواده ها و جوانان تحت پوشش این نهاد اناجام دهد چرا که بیشترین جوانان تحت حمایت این نهاد توانسته اند در عرصه های مختلف موفقیت های فراوانی را کسب کنند.

وی با اشاره به کانون دانش آموختگان اظهار داشت: حفظ و تقویت ارتباط بین دانشجویان و دانش آموختگان با کمیته امداد در راستای متجلی شدن خلاقیت ها و استعداد های جوانان از اهداف این کانون است.

هدف دشمنان دور کردن افکار دانشجویان از دستاوردهای انقلاب است

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: هدف دشمنان دور کردن افکار دانشجویان از اهداف و دستاوردهای انقلاب است.

محمد ابراهیم افشاری با اشاره به اینکه خط سیر دانشجویان باید پیروی از بیانات مقام معظم رهبری باشد، بیان داشت: ایجاد خصومت و درگیری بین کشورهای اسلامی از جمله اهداف استکبار بوده و است.

وی با بیان اینکه دانشجو باید از مسائل و اتفاقات پیرامون خود مطلع باشد، اظهار داشت: در دانشگاه ها باید مسائل کلی بیان شود تا دشمنان با استفاده از جزئیات به جوانان ضربه نزنند.

معاون سیاسی امنیتی افزود: خاورمیانه بستر تمدنها و اتفاقات مهم در طول تاریخ است و به خاطر منابع سرشار مادی همیشه مورد توجه سلطه گران بوده است.

افشاری با بیان اینکه پیروزی اتقلاب اسلامی تمام معادلات دشمنان را خنثی کرد، ادامه داد: در دوران دفاع مقدس جوانان کشورمان با ارادات دینی و پیروی از دستورات امام خمینی (ره) عظمت ایران را به رخ جهانیان کشده اند.

وی عامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران را وحدت و وجود رهبری عادل و آگاه عنوان کرد و گفت: دشمنان در 32 سال پس از انقلاب تمام توطئه ها و نقشه های شوم خود را برای از هم پاشیدن این نظام به کار برده اند اما با وجود درایت مقام معظم رهبری به نتیجه نرسیده اند.

وی با بیان اینکه دشمنان محیط های دانشجویی را برای اجرای نقشه های شوم خود هدف قرار می دهند، تاکید کرد: دشمنان در صددند افکار دانشجویان را از اهداف و دستاوردهای انقلاب دور کنند.