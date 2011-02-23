800 روستای خراسان رضوی از امکان تلویزیون دیجیتال بهره مند شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام علی نهاوندی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مشهد، با بیان این مطلب اظهار داشت: در سال جاری در حوزه تولید صدا 16 دقیقه با موضوع تعاون روستایی و 109 ساعت برنامه ویژه روستاییان تولید شده است.

نهاوندی با بیان اینکه در حوزه پخش صدا 135 ساعت ویژه روستاییان برنامه پخش شده، افزود: سیمای استان نیز در موضوع ویژه برنامه روستاییان 85 ساعت برنامه تولید کرده است.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی تصریح کرد: در پخش سیما نیز 300 ساعت برنامه پخش شده است.

وی خاطرنشان کرد: پروژه های توسعه پوشش شبکه تلویزیونی در روستاها با اجرای 213 پروژه در 47 روستا دنبال شد که جمعیتی بالغ بر 150 هزار نفر را تحت پوشش قرار داد.

وی افزود: اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 240 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و 465 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی برای این پروژه ها هزینه شده است.

وی افزود: علاوه بر افتتاح پروژه تلویزیونی دیجیتال در مشهد و چند شهرستان استان 800 روستای خراسان رضوی نیز تحت پوشش هشت شبکه دیجیتال قرار گرفتند، که میزان جمعیت تحت پوشش بالغ بر 450 هزار نفر می باشد.