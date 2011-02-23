بارش باران و برف و وزش باد در استانهای شمالی کشور در دو روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی نشان می دهد که در دو روز آینده برای نوار شمالی بارش باران و برف و وزش باد پیش بینی می شود و در روز جمعه سامانه بارش زا از سمت شمال غرب وارد کشور می شود، براین اساس ابتدا از اواخر وقت روز جمعه شمال غرب،غرب و غرب سواحل دریای خزر و دامنه های البرز و بتدریج استانهای واقع در مرکز در روز دوشنبه علاوه بر نیمه غربی، استانهای واقع در مناطق شرقی تحت تاثیر این سامانه قرار می گیرد.

بنابراین برای مناطق مذکور بارش باران، برف، وزش باد و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.

برای استان تهران نیز در روز پنج شنبه آسمانی نیمه ابری در پاره ای از نقاط غبار صبحگاهی و در بعضی از ساعات بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی می شود.

کمینه و بیشینه دمای هوا فردا در تهران به ترتیب دو و 10 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.