8 مهندس برجسته معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با مراسم بزرگداشت روز مهندسی که با حضور محمد مهدی‌نژاد نوری معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و علیرضا رهایی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، 8 مهندس برجسته کشور معرفی و تقدیر شدند.

عبدالمهدی اجلالی از انجمن مهندسی متالوژی ایران، مجید صادق آذر از انجمن سازه‌‌های فولادی ایران، ایمان نعمت‌الهی از انجمن مهندسی صنایع ایرانی، محمد حقیقت کیش از انجمن علوم فناوری مهندسی نساجی ایران، حسین عسکریان ابیانه از انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران، رضا آصفی از انجمن مهندسی معدن ایران، پرویز عابدی از انجمن مهندسان مکانیک و داود عابدی آملی از انجمن مهندسین شیمی به عنوان 8 مهندس برجسته کشور معرفی شدند.

معرفی این مهندسان برجسته طی همکاری میان انجمن‌های علمی تخصصی فعال در حوزه فنی مهندسی انجام شده و دفتر انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه نقش داشته است.

به گزارش مهر، 5 اسفندماه روز مهندسی در کشور نامیده شده است.