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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۰

مقدماتی المپیک لندن/

پیروزی تیم فوتبال امید ایران برابر قرقیزستان در نیمه اول

پیروزی تیم فوتبال امید ایران برابر قرقیزستان در نیمه اول

ملی پوشان فوتبال کشورمان نیمه نخست دیدار برابر تیم فوتبال امید قرقیزستان را با پیروزی پشت سرگذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار تیم فوتبال امید کشورمان در راه رسیدن به المپیک 2012 لندن از ساعت 15 امروز چهارشنبه با قضاوت "چایا عالی مهاپاپ" از تایلند برابر امید قرقیزستان آغاز شد که در پایان نیمه اول شاگردان هومن افاضلی با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسیدند.

در این دیدار که در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی تهران برگزار شد بختیار رحمانی در دقیقه 34 روی یک ضربه ایستگاهی و با ضربه ای زیبا دروازه تیم تدافعی قرقیزستان را باز کرد. در نیمه اول این دیدار برتری مطلق با بازیکنان تیم فوتبال امید کشورمان و بارها تا آستانه بازکردن دروازه تیم مهمان پیش رفتند اما دفاع چند لایه قرقیزها مانع از بیشتر شدن گل های ایران شد.

کد مطلب 1260149

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