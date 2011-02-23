اولین سفارت خارجی در جنوب سودان را ما افتتاح می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "علی احمد کرتی" وزیر امور خارجه سودان با اعلام این مطلب گفت : سودان به عنوان نخستین کشور برای حفظ ثبات در جنوب و نشان دادن روابط حسنه خود با دولت آن، سفارتخانه خود را در جوبا پایتخت این کشور ایجاد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد : دولت جدید در جنوب سودان هرگز میان همسایگان خارطوم در شرق مرکز آفریقا فاصله نخواهد انداخت، اما دروازه ای برای آغاز روابطی متمایز با این کشورها خواهد بود.

کرتی با اشاره به نتایج همه پرسی اخیر در جنوب سودان که شرکت کنندگان در آن به جدایی این منطقه رای دادند، درباره آینده روابط دوستانه و همکاریهای گسترده بین بخشهای شمالی و جنوبی سودان ابراز امیدواری کرد.

وی همچنین سطح روابط سودان با کشورهای همسایه را مثبت ارزیابی و بر اهمیت مناسبات خارطوم با کشورهای عرب و آفریقایی تاکید کرد.

در حالی که قرار است در روز نهم جولای، استقلال جنوب سودان رسما اعلام شود، اما هنوز مسائل زیادی از جمله اختلافات مرزی و تملک منطقه نفت خیز ابیی حل نشده باقی مانده است.



گفتنی است پس از به رسمت شناخته شدن سودان جنوبی، این منطقه به عنوان صد و نود و سومین کشور جهان به اعضای سازمان ملل متحد می پیوندد.