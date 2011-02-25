وعده حمایت برای اختصاص ساختمان به انجمن نگارگری محقق نشد

محمدباقر آقامیری، رئیس انجمن نگارگری در مورد نداشتن ساختمان برای تشکل جلسات اعضای این انجمن به خبرنگار مهر گفت: هنوز وعده مرکز هنرهای تجسمی برای دراختیار داشتن ساختمانی که محل گردهمایی اعضا باشد، محقق نشده است. ضمن اینکه بودجه‌ای که بتوانیم با آن امور دیگر مانند آموزش و ...را انجام دهیم، نداریم.

بعد از برگزاری هفتمین دوسالانه نگارگری (اردیبهشت 88)، مسئولان مرکز هنرهای تجسمی عنوان کردند که انجمن را برای رسیدن به این خواسته یاری می‌کنند.

آقامیری قبلا در این‌باره گفته بود: آقای شالویی (مدیر امور تجسمی) و معاونت هنری وزارت ارشاد بعد از برگزاری دوسالانه، برای مساعدت انجمن در خرید مکانی که اعضا بتوانند در آن گردهم آیند، قول‌هایی دادند اما این قول‌ها همچنان عملی نشده است و ما منتظر هستیم.

