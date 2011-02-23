آموزشهای مهارتی فارغ التحصیلان را برای حضور در بازار کار آماده می کند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مسعود اقلامی ظهر چهارشنبه در همایش بررسی اشتغال فارغ التحصیلان و کارآفرینان که به همت اداره کل کار و امور اجتماعی استان و با همکاری دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد، افزود: بررسی جنبه های مختلف اشتغال فارغ التحصیلان در مشاغل گوناگونی یکی از مسائلی است که باید نسبت به آن توجه ویژه ای داشت.

اقلامی یکی از مشکلات اساسی در این زمینه را تطابق نداشتن مدرک تحصیلی با بازار کار و حرفه ای که دانشجو بعد از فارغ التحصیلی به آن روی می آورد دانست و گفت: بخش های دولتی ظرفیت جذب همه فارغ التحصیلان را ندارد و باید بخش اعظم فارغ التحصیلان از طریق بخش های خصوصی وارد بازار کار شوند.

تعداد فارغ التحصیلان بیش از نیاز بازار است

وی با اشاره به اینکه هیچ رشته دانشگاهی نیست که کشور به آن نیاز نداشته باشد، گفت: گاهی اوقات در برخی رشته ها تعداد فارغ التحصیلان بیش از نیاز بازار است و همین امر سبب می شود بسیاری از مشاغل با مدارک دانشگاهی تطابق نداشته باشد.

اقلامی با بیان اینکه باید برای تعلیم افراد متخصص در رشته های مختلف برنامه ریزی های اساسی صورت گیرد، گفت: آموزش های مهارتی یکی از راه هایی که می تواند فارغ التحصیلان را برای حضور در بازار کار آماده کند.

مدیر کل اداره کار و امور اجتماعی همدان با اشاره به طرح کاروزی ادامه داد: در چند سال اخیر با عملیاتی شدن این طرح، تعدادی از فارغ التحصیلان برای گذراندن کاروزی به بخش های مختلف خصوصی معرفی می شوند و دولت نیز بخشی از حقوق آنان را تقبل می کند.

اقلامی با بیان اینکه دوره های مهارت آموزی فنی و حرفه ای می تواند در این راستا کارگشا باشد، گفت: علاوه بر آن فارغ التحصیلان می توانند با شرکت در دوره های کارآفرینی که به صورت رایگان نیز برگزار می شود، تخصص لازم را برای حضور در بازار کار کسب کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی نیز در این همایش گفت: بازار کار عرصه بازیگران متعدد، با گرایش های متفاوت است که در این عرصه نقش های مختلفی را ایفا می کنند.

حسن طائی افزود: کار یک ندای درونی است که به انسان معنویت و به طبیعت تکامل می بخشد.

وی با اشاره به اینکه بازار کار به دنبال تحولات اقتصادی است و تولیدات اقتصادی یک جامعه از کنش های متقابل عواملی چون پول، سرمایه و نیروی انسان حاصل می شود، تأکید کرد: در دهه 75 تا 85 در کشور ایران سالانه حدود 600 هزار فرصت شغلی ایجاد شده که این آمار با نرخ رشد پنج درصدی همراه بوده است.

وی با بیان اینکه بیشترین مشاغل ایجاد شده مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاه ها و دیپلمه ها بوده است، اظهار داشت: این رقم باید برای دهه آینده به ایجاد یک میلیون شغل در سال برسد.

همدان باید سالانه 20 هزار شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها ایجاد کند

وی به ارائه گزارشی از نرخ بیکاری پرداخت و گفت: برای اینکه استان همدان در دهه آینده به نرخ بیکاری قابل تحمل برسد، باید سالانه 20 هزار فرصت شغلی برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها و دیپلمه های فنی و حرفه ای ایجاد کند.

وی اظهار داشت: کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای جهان، علی رغم درآمدهای صدهای میلیارد دلار نفتی، نیروهای انسانی کارآمد و منابع طبیعی، نتوانسته رشدی بیشتر از متوسط جهانی داشته باشد.

طائی با بیان اینکه برای تقسیم بندی کشورها معمولا از اصطلاح " خوب مدیریت شده" استفاده می شود، افزود: متأسفانه کشور در صد سال گذشته از منابع موجود به بدترین شیوه ممکن بهره برداری کرده است و علاوه بر اینکه جز کشورهای خوب مدیریت شده قرار نمی گیرد، کشوری محسوب می شود که دچار "بلای منابع" شده است.

وی تأکید کرد: برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران باید ظرفیت جذب را بالا برد و اگر بخواهیم کشورمان در متن تحولات جهانی قرار بگیرد باید در نظام ملی یادگیری و نوآوری یک تحول اساسی ایجاد کنیم.