به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی امروز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز مهندسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان این مطلب افزود: بار عمده اداره کشور به صورت عام بر دوش مهندسین سنگینی می‌کند این موضع را از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه کرده‌ایم و روند تشکیل کابینه‌ها پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که بار مهندسین در بالاترین سطح مسئولیت‌ها است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه بار پیشرفت، آبادانی و رفاه ایران بر روی دوش مهندسین است، خاطرنشان کرد:‌ توسعه فرهنگ نیز به نحوی بر روی زحمات مهندسین شکل می‌گیرد چرا که بار بسیاری از زمینه‌های توسعه ارتباطی بر دوش مهندسین است بنابراین جامعه مهندسی یک جامعه زحمت‌کش است که اثراتش در جاهای مختلف بسیار نمایان بوده و هست.

وی با تاکید بر جدی گرفته شدن ارزیابی حرفه‌ای مهندسی گفت: در سطح دنیا وقتی ارزیابی حرفه‌ای مهندسی مطرح می‌شود بلافاصله آزمون PE مورد توجه قرار می‌گیرد که معیاری برای انتخاب و ارزیابی توان مهندسی است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با یادآوری اینکه دو دوره آزمون PEتوسط سازمان سنجش آموزش کشور در سطح کشور برگزار شده است، خاطرنشان کرد:‌ این آزمون آن طور که انتظار می‌رود مورد استقبال قرار نگرفته است. علت این عدم استقبال کافی نیز این است که آن طور که باید برای این آزمون جایگاه قائل نشده‌ایم.

رهایی یادآور شد: وقتی در دنیا می‌خواهند یک مهندس را ارزیابی کنند که آیا شایستگی یک امر خاص را دارد یا نه، یکی از روش‌های ارزیابی را در آزمون PEدر نظر می‌گیرند. گواهینامه PEدر برخی از کشورها به عنوان یک پیش شرط برای واگذاری مشاغل حرفه‌ای به مهندسان دیده می‌شود.