ویزای پژوهشگر آمریکایی برای حضور در همایش خواجه نصیر صادر شد

سیدسعید میرمحمدصادق دبیر اجرایی این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: پس از رایزنی‌‌ها با وزارت امور خارجه ویزای آقای موریسون برای ورود به ایران صادر شد.

وی افزود: قرار است این مهمان خارجی همایش خواجه نصیرالدین طوسی پنجشنبه به تهران بیاید و اگر به مراسم اختتامیه همایش نرسد، روز جمعه (6 اسفند) نشستی تخصصی با حضور وی در کتابخانه ملی حول محور خواجه نصیر برگزار خواهد شد.

موریسون دو سال پیش در جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد و لوح تقدیر خود را از دست محمود احمدی‌نژاد دریافت کرد.

همچنین به گفته دبیر اجرایی همایش مذکور جان لارت برگرن (دیگر مهمان آمریکایی همایش خواجه نصیر) هم بامداد پنجشنبه وارد تهران می‌شود.

از جمله استادان خارجی که در این همایش حضور دارند، می‌توان به یوب لمیر و اریک کریشنر (هر دو از هلند)، جمیل رجب و سالی رجب (هر دو از کانادا)، تارو میمورا، تاکانوری کوزوبا و یوئیچی ایساهایا (هر سه از ژاپن)، احمد جبار (از فرانسه)، یوسف گرگور (الجزایر)، علی بابایف (از جمهوری آذربایجان)، عبدالمجید نصیر (از اردن) و هیونهی پارک (استاد کره‌ای از دانشگاه نیویورک) اشاره کرد.

در عین حال به خاطر تحولات اخیر در لیبی امکان حضور بشیر زاگوون در همایش مذکور فراهم نشد و احمد اشرف‌اف (پژوهشگر ازبک) هم به دلیل مشکلات شخصی نتوانسته به همایش بیاید.

نخستین همایش بین‌المللی علمی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی صبح چهارشنبه با حضور 50 اندیشمند ایرانی و خارجی و جمعی از مسئولان فرهنگی در کتابخانه ملی گشایش یافت و تا بعد از ظهر پنجشنبه 5 اسفند ادامه دارد.