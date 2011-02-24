طلاق به خاطر سریال فارسی 1/ هدیه ایران به آلمانیها

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته زن جوانی در دادگاه خانواده گفت: 20 روز قبل در حالی که سرگرم تماشای یکی از این سریالهای شبکه ماهواره ای فارسی 1بودم، همسرم از سرکار به خانه بازگشت. او بعد از عوض کردن لباس‌هایش به دستشویی رفت و درست زمانی که فیلم به جای حساسش نزدیک شده بود، مرا صدا زد و از من یک قالب صابون خواست تا دستهایش را بشوید. من کمی به درخواست همسرم بی‌توجهی کردم و همین مسئله باعث شد او عصبانی شده و مقابل تلویزیون قرار بگیرد. من هم که از رفتار همسرم ناراحت شده بودم، دیگر با او صحبت نکردم و همین اتفاق باعث شد تا در طول مدت کوتاهی چندین بار با هم مشکل پیدا کنیم و اختلاف‌مان شدیدتر شود. حالا چون تحمل این شرایط برایمان ممکن نیست، می‌خواهیم به صورت توافقی از یکدیگر جدا شویم.

مرد جوان هم در پاسخ به سوال قاضی درباره دلیل جدایی از همسرش گفت: من وهمسرم با هم بر سر مسائل مختلف توافق نظر نداشتیم اما همدیگر را تحمل می‌کردیم. حالا متوجه شده‌ام که همسرم به دیدن سریال‌های ماهواره‌ای بیشتر از نیازهای من اهمیت می‌دهد، بنابراین جدایی درخواست دو طرفمان است و ما هر دو به این نتیجه رسیده‌ایم. قاضی هم حکم به طلاق را صادر کرد.

کیش به فرماندار نیاز دارد

حجت الاسلام پورمحمدی رئیس بازرسی کل کشور در مورد پرونده زمین خواری در کیش گفت: یکی از اشکالات جدی این قرارداد تهاتر زمین در بیرون از منطقه آزاد کیش است.

وی گفت: منطقه آزاد شدن و منطقه ویژه اقتصادی شدن، تضمینی برای توسعه و یا پیشرفت هیچ منطقه‌ای نخواهد بود و باید تصمیمات دیگری در این مورد اتخاذ کرد. مثلا تعیین یک فرماندار ویژه با سمت معاونت استانداری و با اختیارات ویژه در جزیره کیش از آن جمله است.

4 مصوبه مجلس برای قضات

نمایندگان مجلس در هفته ای که گذشت با بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات موارد ذیل را تصویب کردند:

1- رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از سوی رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، ‌دادستان کل کشور، روسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر، دادستان انتظامی قضات و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد تردید قرار می‌گیرد ‌با "دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات" است.

2- به تخلفات انتظامی قضات به موجب کیفر خواست دادستان در دادگاه عالی و در محدوده کیفر خواست رسیدگی می شود.

3- قاضی معلق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب مستحق دریافت مابقی آن است.

4- رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار گرفت.

هدیه ایران به آلمانیها

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز با اعلام ختم رسیدگی به پرونده دو تبعه آلمانی، آنان را مستحق تخفیف در مجازات و برخورداری از رأفت اسلامی تشخیص داد و به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری آنان را به پرداخت جزای نقدی 50 میلیون تومانی تبدیل کرد.

پورمحمدی خواستار شد: درآمد پزشکان روی میز سازمان بازرسی

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یک سوال جدی مطرح است و آن هم اقتصاد پزشکی است. ما اطلاع دقیقی از گردش مالی پزشکی در کشور نداریم.

ما باید رقم را به صورت دقیق بدانیم که در برنامه‌ریزی برای توسعه کشور از آن استفاده کنیم اما متاسفانه هیچ مقام مسئولی در این مورد نمی‌تواند به صورت دقیق اطلاع‌رسانی کند. نکته مهمی که پس از کسب اطلاع دقیق از رقم اقتصاد پزشکی کشور مطرح می‌شود این است که نسبت این کیفیت گردش مالی به کمیت امکانات بهداشتی و درمانی اعم از دانشگاه‌های علوم پزشکی، کارخانه‌های داروسازی و بیمارستان‌ها به چه نحو است. این بحث مهمی است که باید مسئولان تقنینی و نظارتی به آن توجه داشته باشند.

همچنین تا کنون متاسفانه بخش نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد غفلت واقع شده است و این وزارتخانه تنها متکفل تصدی‌گری نظام سلامت کشور است و بحث نظارت را مورد توجه قرار نداده است.

برگی از افتخارات رئیس زندان قم / کشف شیشه از دمپایی و 800 گرم تریاک از بدن زندانی

عباس ایزدی رئیس مجتمع زندان مرکزی قم اعلام کرد: یکی از زندانیان جدیدالورود که رفتار وی مشکوک بود، در بازداشتگاه عمومی مورد مراقبت ویژه قرارگرفت و در سه مرحله 63 بسته تریاک آب‌بندی شده به وزن 802 گرم از بدن وی خارج شد. همچنین در همان روز از زندانی دیگری مقدار 68 گرم شیشه که به طور ماهرانه در دمپایی خود جاسازی کرده بود، با تلاش و هوشیاری ماموران حفاظت و اطلاعات کشف شد.

ادامه سریال توقف دستور آیت الله شاهرودی

با موافقت رئیس قوه قضائیه، توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به‌ مدت یکسال تمدید شد. پیش از این آیت الله شاهرودی دستورداده بود لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اجرایی شود که به دلیل مخالفت گسترده وکلا این ابلاغ عقیم ماند.

روایت 4 بار طلاق دختر 24 ساله



دختر 23 ساله‌ وقتی با همسر چهارمش نیز دچار اختلاف شد، برای پایان دادن به زندگی مشترک خود به دادگاه خانواده مراجعه کرد و به قاضی گفت که تا آخرعمر ازدواج نخواهد کرد. این دختر 23 ساله در حالی که از بیماری سرطان رنج می‌برد با طرح این ادعا که در اوج جوانی گرفتار سختی‌های روزگارشده است گفت: 19 ساله بودم که به اصرار خانواده‌ام و به دلیل اینکه تمام دختران فامیل در سنین پایین ازدواج کرده بودند، با اولین خواستگارم که فردی بیکار بود زندگی مشترک را آغاز کردم اما پس از مدتی به دلیل اینکه نمی‌توانستم با بیکاری و بی‌مسوولیتی همسرم کنار بیایم، از وی طلاق گرفتم. پس از مدتی خانواده‌ام مرا مجبور به ازدواج با فرد دیگری کردند که این بار بعد از ازدواج متوجه شدم او معتاد به شیشه است و علاوه بر این همیشه مرا مورد ضرب وشتم قرار می‌داد. بعد از جدایی از همسر دوم، به‌دلیل اصرارهای خانواده‌ام دو بار دیگر نیز ازدواج کردم و اکنون در ازدواج چهارم به خاطر اخلاق بد همسرم به دادگاه آمده‌ام و با بخشش مهریه 100 سکه بهار آزادی تقاضای طلاق دارم و دیگر تا آخر عمر ازدواج نخواهم کرد.

--------------------

گزارش از سید هادی کسایی زاده