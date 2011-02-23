همه شواهد دال بر زنده بودن امام موسی صدر است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی مهتدی، پژوهشگر علوم سیاسی در نشست خبری آخرین اخبار وضعیت امام موسی صدرکه پیش از ظهر امروز چهارشنبه در موسسه تحقیقاتی پژوهشی امام موسی صدر برگزار شد اظهار داشت: در زمان ربوده شدن امام موسی صدر بنده خبرنگار صداوسیما در بیروت بودم تا ده سال این مسئولیت را در بیروت داشتم و طبیعتاً بنا بر وظیفۀ خبرنگاری خودم این مسئله را دنبال کردم و بعد هم در کنار خانواده، این پیگیری را ادامه دادم و طبیعتاً یک روزنامه‌نگار و خبرنگار کنجکاوی خاصی دارد و هر شایعه‌ای را نمی‌پذیرد و دنبال منبع خبر می‌گردد و مسائل را با دقت ارزیابی می‌کند.

وی افزود: در طی این سال‌ها شاهدان بسیاری از لیبی آمده‌اند و گفته‌اند که امام موسی صدر را دیده‌اند. شاید اولین کسی که چند ماه بعد از ناپدید شدن امام موسی صدر این را اظهار کرد یک پزشک پاکستانی بود که به لندن آمده بود و در آن زمان برای سلیم اللوزی سردبیر مجلۀ الحوادث تعریف کرد که من در لیبی بودم و من را برای معالجۀ کسی به زندانی در جنوب شرقی لیبی بردند و مشخصاتی که ایشان از بیمار می‌گفت، کاملاً با امام موسی صدر تطبیق داشت.

مهتدی ادامه داد: بعد از آن یک نقاش ساختمان و برق‌کار به لبنان آمدند و گفتند که کارگران بسیاری در زندان‌ کفرا امام موسی صدر را دیده‌اند. حتی برقکار گفت که با امام صحبت کرده و صحبت‌هایش را هم گفت. بعد از آن ما شاهدان بسیاری داشتیم که به لبنان یا جاهای دیگر می‌آمدند و اظهار می‌کردند که امام را دیده‌اند و مشخصاتی که می‌دادند، کاملاً با مشخصات امام موسی صدر وفق داشت.

وی با بیان این‌که امام موسی صدر برای آخرین بار در ساعت یک بعدازظهر 31 اوت 1978 در حالی که از هتل شاطیء بیرون آمده‌اند، دیده شده‌اند، و قاعده‌ی استصحاب می‌گوید تا ثابت نشود ایشان شهید شده‌اند، باید به زنده بودنشان حکم داد، افزود: ثبوت شهادت ایشان، وقتی ممکن است که ما جنازه تحویل بگیریم و ببینیم. بنابراین براساس این قاعده و براساس شاهدانی که آمدند و دیده‌اند که امام در زندان کفرا و بعد هم در زندان شهر سبها زنده بوده است، از نظر ما فرض قریب به یقین این است که امام زنده هستند.

این پژوهشگر علوم سیاسی با اشاره به اوضاع کنونی لیبی گفت: اکنون اوضاع لیبی به هم ریخته است و شما می‌دانید که در حال حاضر دولت لیبی و شخص قذافی و پسرانش در کاخ خودش در در شهر طرابلس محاصره است و بقیۀ کشور در دست مردم و قبائل و انقلابیان است. این رژیم آخرین نفس‌های خودش را به شکل مذبوحانه‌ای می‌کشد در این شرایط هرج و مرج تنها کاری که می‌شود کرد این است که از همۀ افراد ملت لیبی و بسیاری از واحدهای ارتش و پلیس که به مردم پیوسته‌اند، بخواهیم در این شرایط مراقب زندگی امام موسی و بقیۀ زندانیان باشند.

وی ادامه داد: ما خبرهایی داشتیم که دستگاه امنیتی قذافی بسیاری از زندانیان سیاسی را در این چند روز در زندان‌ها کشته است. خبرهایی هم داشتیم که بسیاری از زندان‌ها باز شده و زندانی‌ها فرار کرده‌اند. در این شرایط شایعات زیاد است و ما هم نمی‌توانیم اطلاعات دقیقی به دست بیاوریم. طبیعتاً تماس‌هایی هم بوده با تمام کسانی که می‌توانند در این شرایط در داخل لیبی کمک کنند، فرماندهانی که چه از ارتش و چه از پلیس به مردم پیوسته‌اند، مراقب این مسئله باشند که اگر زنده هستند آسیبی به ایشان نرسد و ما امیدوار هستیم که ظرف ساعت‌ها یا روزهای آینده با روشن شدن وضع لیبی و پیروزی انقلاب ان‌شاءالله این مسئله بعد از سی و دو سال به خوبی و خوشی حل شود.









