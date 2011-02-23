نمایشگاه توتیا در دانشگاه تبریز برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسئول طرح حکمت دانشگاه تبریز در آیین افتتاحیه این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه در بخش های مختلفی از جمله کتاب، نمایش تصویر و عکس به تشریح این مفاهیم برای دانشجویان پرداخته شده است.

حجت الاسلام سید محسن دیباجی با بیان اینکه این نمایشگاه از سوی نهاد نمایندگی معظم رهبری برپا شده است، اظهار داشت: ارائه کتب مذهبی، معارف اسلامی و فرهنگی با 40 درصد تخفیف از نویسندگان سرشناس، کتب منتشره دفتر نهاد نمایندگی معظم رهبری یکی از بخش های این نمایشگاه را تشکیل می دهد.

به گفته وی در بخش دیگری از این نمایشگاه در قالب کارهای معنوی و محتوایی بخشهایی از قرآن کریم، زندگانی پیامبر اکرم (ص)، ابعاد شخصیتی و ساده زیستی حضرت امیرالمومنین(ع)، بخشهایی از تفسیر نهج البلاغه، زندگانی ائمه اطهار، مهدویت و وظایف منتظر واقعی در عصر ظهور، سیر انقلاب اسلامی، زندگی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در ارتباط با موضوع اصلی نمایشگاه تبیین شده است.

این نمایشگاه تا پایان هفته در محل نگارخانه شهید آوینی ساختمان امور دانشجویی دانشگاه تبریز برپا است.