مدیر عامل بزرگترین مجتمع PVC جهان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین بیات مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با صدور حکمی مدیر عامل جدید پتروشیمی اروند به عنوان بزرگترین زنجیره تولید گریدهای مختلف پی.وی.سی جهان را منصوب کرد.

بر اساس این حکم معاون وزیر نفت، سید اسماعیل موسوی ترشیزی جانشین ایرج معماریان در مجتمع پتروشیمی اروند شده است.

مجتمع پتروشیمی اروند با هدف تولید یک میلیون و 507 هزار تن کلر آلکالی و پی.وی.سی در سال از واحدهای کلرآلکالی(CA)، وینیل کلراید سوسپانسیون (S-PVC)، پلی وینیل کلراید امولسیون (E-PVC)، وینیل کلراید (VCM) و اتیلن دی کلراید (EDC) ساخته شده است.



از سوی دیگر در شرایط فعلی پتروشیمی اروند بزرگترین زنجیره تولید PVC در جهان بوده که در صورت تولید سالانه 240 هزار تن PVC حدود 25 تا 30 بازار جهانی این محصول شیمیایی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.



پیشتر قرارداد مهندسی و خرید (E.P) به کنسرسیوم شرکت اوده آلمان و سازه ایران واگذار شده بود و در شرایط فعلی نصب تمامی تجهیزات داخلی و خارجی این واحد پتروشیمی توسط پیمانکاران داخلی نصب شده است. خوراک پتروشیمی اروند سالانه 252 تن اتیلن، یکهزار و 300 تن نمک و 50 تن اسید کلرید ریک است.



پتروشیمی اروند با هدف تولید یک میلیون و 500 هزار تن کلر آلکالی و پی.وی.سی در سال شامل واحدهای کلرآلکالی(CA )، پلی وینیل کلراید سوسپانسیون (S-PVC )، پلی وینیل کلراید امولسیون (E-PVC )، وینیل کلراید (VCM ) و اتیلن دی کلراید (EDC ) ساخته شده است.