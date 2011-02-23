روابط عمومی با روشهای صحیح خبرنویسی آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی ظهر چهارشنبه در نشست روابط عمومی های دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و شهرداریهای مازندران در استانداری افزود: جایگاه روابط عمومی فراتر از اجرای برنامه و نصب بنر و پلاکارد است.

وی خاطر نشان کرد: روابط عمومی پویا باید فرهنگ ساز بوده و اثرات مثبتی در بدنه دستگاه خود داشته باشد.

سخنگوی شورای اطلاع رسانی دولت در مازندران با تاکید بر آشنایی و تعامل بیشتر روابط عمومیها با اصحاب رسانه تصریح کرد: برای رفع مشکلات روابط عمومی های ادارات دچار کج سلیقگی ها برخی مدیران هستیم.

رستم علی افزود: مدیران روابط عمومی باید روش خبرنویسی را بدانند و از بیان کلمات اضافه در اخبار پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه قوه نقد پذیری روابط عمومیها باید بالا برود، افزود: روابط عمومیها در نحوه ارتباط دهی مردم با مسئولان باید هنرنمایی کنند.

در این جلسه انتخابات اعضای شورای روابط عمومی استان برگزار که از میان 14 کاندیداها چهار نفر انتخاب شدند.

97 نفر از اعضای روابط عمومی ادارات، نهادها و سازمان‌های استان در این جلسه حضور داشتند.‌

در این انتخابات حسین برزگر مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور مازندران، مجید نیکجو مسئول روابط عمومی شهرداری آمل، محمد مدانلو مسئول روابط عمومی فرمانداری جویبار و حسن شیرزاد مسئول روابط عمومی اداره‌کل تامین اجتماعی مازندران به عنوان چهار اعضای شورای روابط عمومی استان انتخاب شدند.

محمد مستشرق مسئول روابط عمومی سازمان اقتصاد و دارایی مازندران به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شد.