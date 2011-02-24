درختان کهنسال با قدمت 40 ساله محمدشهر جوانسازی شدند

رضا مساعد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از آغاز طرح جوان سازی درختان کهنسال حاشیه معابر اصلی در جاده محمد شهر خبرداد. وی در این خصوص اظهار داشت : با توجه به ضرورت رسیدگی به عرصه های فضای سبز سطح منطقه همچنین جلب رضایت شهروندان، عملیات بهزراعی درختان را در عرصه های فضای سبز معابر اصلی جاده محمد شهرآغاز و در حال اجراست ودر سایرمعابر نیز ادامه می یابد.

مدیر منطقه 2 شهرداری کرج افزود: عملیات علف کشی ، نخاله کشی و کندو کوب و کود دهی ، حذف خاک مازاد ، لایه روبی انهار وحذف نرک ها در معابر اصلی جاده محمد شهر ، شهرک مهندسی زراعی و آب و خاک ، خیابان احمدی ، خیابان همت و خیابان بسیج در حال انجام است.

این مسئول بیان کرد: این اقدام با توجه به ضرورت رسیدگی به عرصه های فضای سبز سطح منطقه و جوان سازی درختان کهنسال با قدمت بالای 40 سال و با نظارت کارشناسان فضای سبز منطقه دو انجام می پذیرد.

وی اظهار داشت : سطوح معابر و لچکی ها و قطعات جنگلکاری محدوده با انجام عملیات کندوکوب و کودهی ، بهزراعی می شود که این امر در سطح محدوده منطقه با مساحتی به متراژ 130 هزار متر مربع بهزراعی شده است.



این طرح شامل بازبینی و کنترل تمامی عرصه های فضاهای سبز سطح منطقه اعم از میادین ، لچکی ها و بوستانها برای مرمت و واکاری در دستور کار واحد فضای سبز منطقه قرار دارد.