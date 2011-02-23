غرب دیگر بهانه ای برای همکاری با قذافی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایکل اسکات مور" در مطلب خود در دی ولت می نویسد: قذافی حاکمیت خود بر لیبی را با "پان عربیسم" و "سوسیالیسم" آغاز کرد و بسیاری از گروههای دست چپی به او افتخار می کردند.

دی ولت می نویسد: قذافی شخصیت ضد امپریالیست دهه 1990 بود. البته وی بعدها اعلام کرد که جهان عرب برای برنامه های پان عربیسم او ارزشی قائل نشده و بعدها خود را رهبر تمام آفریقا یا حامی ارزش های اسلامی نامید.

این روزنامه آلمانی نوشت : وی [قذافی] برای چهار دهه بازی گیج کننده را ادامه داد تا اینکه غرب به این نتیجه رسید که حضور او ضروری است. اما اکنون او ماهیت خود را آشکار کرد که یک جنایتکار ملال آور و جنگ سالار یک رژیم تروریستی قاتل است. اگر قذافی بتواند از کشوری که خود غارت کرده جان سالم به در ببرد غرب دیگر بهانه ای برای انداختن چشمک همدستی به او ندارد.