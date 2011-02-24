اطلاعات مشخصی از طرحهای بزرگ استان زنجان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری مشترک استان زنجان و شهرستان ایجرود گفت: متأسفانه پاسخگویی و اطلاع رسانی لازم از روند اجرا یا عدم اجرای این طرحها به حال خود رها شده است که در همین راستا ستاد پیگیری طرح های ویژه در استان تشکیل شد.

وی خواستار پیگیری دلیل عدم تحقق طرح های بزرگ اقتصادی و عمرانی در استان شد و افزود: پروژه سیمان خمسه و پتروشیمی زنجان نیز جزو طرحهای ویژه استان است که بهره برداری از آنها نه تنها برای شهرستان ایجرود، بلکه برای استان نیز منافع زیادی به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: بیش از دو هزار طرح عمرانی کوچک و بزرگ در کلیه بخش های این استان وجود دارد که از این میزان بیش از 60 طرح ویژه بوده و باید به صورت ویژه پیگیری شود.



رئوفی نژاد وجود سامانه ای برای تجمیع اطلاعات مشخص و موثق از طرح ها را ضروری عنوان کرد و افزود: با توجه به تشکیل ستاد طرح های ویژه در استان زنجان و تشکیل جلسات به صورت دو هفته یکبار پیشرفت و چگونگی طرح های بزرگ و ویژه مورد بررسی، رصد و ارزیابی قرار می گیرد. وی با اشاره به اختصاص 250 میلیارد ریال سالانه برای کارهای فرهنگی در کارگروه فرهنگ و هنر سفر سوم ریاست جمهوری به زنجان گفت: 12 کمیته زیر مجموعه ستاد کمیته فرهنگی فعالیت می کنند و به طرح هایی واقع در چارچوب فعالیتی ستاد اعتبار اختصاص می یابد.



رئوفی نژاد با بیان اینکه نقش تمرکز زدایی در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ضروری است، افزود: تمرکز زدایی در کلیه دستگاهها از طریق تفویض اختیار به مسئولین در سطح شهرستانها برای کاهش هزینه ها، دقت و نظارت در اولویت برنامه های دولت دهم قرار دارد.