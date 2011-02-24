ایرانیها تا سال 95 دارای کارت هوشمند ملی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور چهارشنبه شب در اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران به تشریح جزئیات اهداف کلان برنامه پنجم توسعه در حوزه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه پرداخت و اظهار داشت: در این برنامه 14 شاخص کلان به عنوان شاخص های کاربردی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده و براین اساس صاحبان کسب و کار باید به سرعت فعالیت خود را در این عرصه آغاز کنند.

وی با اشاره به ایجاد بسترهای لازم برای ارائه خدمات ارزش افزوده در برنامه پنجم توسعه گفت: ایجاد کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت از جمله دلایل توجه به کاربردهای ICT از سوی دولت است و به همین دلیل نیز در این حوزه سازوکارهای لازم برای تدوین مقررات، تعریف نقشه کلان برنامه کشور به منظور دستیابی به این اهداف صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه با ورود خدمات نسل سوم موبایل، درآینده شاهد پیشرفت چشمگیری در ارائه خدمات ارزش افزوده خواهیم بود، اظهار داشت: طبق اهداف کلان برنامه پنجم توسعه باید تا پایان این برنامه 30 درصد تجارت خارجی و 20 درصد تجارت داخلی کشور به صورت الکترونیکی انجام شود و 80 درصد خدمات بانکی نیز از طریق بسترهای الکترونیکی عرضه شود.

وی آموزش الکترونیکی را از دیگر اهداف این برنامه دانست و افزود: 30 درصد آموزش در تمام سطوح باید به صورت الکترونیکی برگزار شود. همچنین تا پایان برنامه پنجم باید صددرصد اطلاعات مربوط به مکان های کشور در سامانه الکترونیکی وارد شود.

تقی پور با اشاره به موضوع سلامت الکترونیک گفت: در این برنامه پیش بینی شده صددرصد ایرانیان پرونده سلامت الکترونیک داشته باشند که تحقق این امر نیاز به ایجاد پزشکی از راه دور و بسیاری از سیستم هایی دارد که حجم کار را برای نرم افزارها ایجاد می کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به کارت هوشمند ملی اظهار داشت: این کارت دو منظوره است و همه شهروندان ایرانی باید تا پایان برنامه پنجم برای احراز هویت در فضای مجازی و فضای تبادل اطلاعات کارت هوشمند داشته باشند که در فضای مجازی و فیزیکی کاربردی است.

وی گفت: امروزه در وزارت ارتباطات زنجیره کاملی برای پشتیبانی این حوزه ایجاد شده و طی روزهای گذشته ظرفیت شبکه دیتای کشور افزایش یافته است.

تقی پور خاطرنشان کرد: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این آمادگی را دارد که به سرعت پروانه های لازم در زمینه مقررات و تدوین ضوابط لازم برای خدمات ارزش افزوده را ارائه کند.