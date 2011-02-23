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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۳

هادی زاده خبر داد:

استخدام 1500 نیروی متخصص در شرکت گاز ایران

استخدام 1500 نیروی متخصص در شرکت گاز ایران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران از استخدام 1500 نیروی انسانی متخصص سال 90 در این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، محمد مهدی هادی زاده در حاشیه سفر به مازندران گفت: 1500 نیروی انسانی متخصص در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی در رشته های فنی چون مکانیک، سال90 از طریق آزمون استخدامی جذب شرکت ملی گاز می شوند.

وی افزود: ارتقای سطح دانش نیروی انسانی در دستور کار وزارت نفت است.
 
هادی زاده، به توان نیروی ها در شرکت ملی گاز ایران اشاره و تصریح کرد: امروز متخصین کشورمان تمامی نیازهای داخل را در حوزه گاز پوشش داده و ایران از وابستگی به کشورها خارج شده است.
 
مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: سیاست این شرکت بکارگیری از نیروهای متخصص و تقویت بنیه علمی، دانش و جسمی نیروهای موجود است.
 
هادی زاده خاطرنشان کرد: 18 هزار نیروی رسمی و 34 هزار نیروی پیمانی در شرکت تلاش می کنند تا گاز این نعمت خدادادی به دست مصرف کننده برسد.
کد مطلب 1260187

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