استخدام 1500 نیروی متخصص در شرکت گاز ایران

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، محمد مهدی هادی زاده در حاشیه سفر به مازندران گفت: 1500 نیروی انسانی متخصص در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی در رشته های فنی چون مکانیک، سال90 از طریق آزمون استخدامی جذب شرکت ملی گاز می شوند.

وی افزود: ارتقای سطح دانش نیروی انسانی در دستور کار وزارت نفت است.

هادی زاده، به توان نیروی ها در شرکت ملی گاز ایران اشاره و تصریح کرد: امروز متخصین کشورمان تمامی نیازهای داخل را در حوزه گاز پوشش داده و ایران از وابستگی به کشورها خارج شده است.

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: سیاست این شرکت بکارگیری از نیروهای متخصص و تقویت بنیه علمی، دانش و جسمی نیروهای موجود است.

هادی زاده خاطرنشان کرد: 18 هزار نیروی رسمی و 34 هزار نیروی پیمانی در شرکت تلاش می کنند تا گاز این نعمت خدادادی به دست مصرف کننده برسد.