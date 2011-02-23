کردستان پتانسیل تبدیل به قطب کوهنوردی در کشور را داراست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فرهاد عبدالهی ظهر چهارشنبه در مجمع سالیانه هیئت کوهنوردی استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به استعدادها و پتانسیل های موجود استان کردستان قابلیت های لازم برای تبدیل به یکی از قطب های کوهنوردی در کشور را داراست.

وی عنوان کرد: برغم محدودیت های اعتباری و امکاناتی طی چند سال اخیر ولی بدلیل وجود استعداد و علاقه در میان نوجوانان و جوانان کردستان، موفقیت های چشمگیری در رشته ورزشی کوهنوردی در این استان به دست آمده است که بدون شک با افزایش امکانات و برنامه ریزی بهتر می توان به جایگاه بهتری در این عرصه دست یافت.

مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان گفت: یکی از ویژگی های اصلی جغرافیایی و طبیعی استان کردستان وجود کوه های مناسب برای فعالیت در این رشته است که این توانمندی ها باعث شده است تا میزان علاقه اقشار مختلف مردم برای فعالیت در رشته ورزشی کوهنوردی در این استان افزایش یابد.

عبدالهی با اشاره به همکاری و حمایت اداره کل تربیت بدنی استان کردستان از تمامی هیئت های ورزشی استان، گفت: تربیت بدنی کردستان به میزان اعتبارات و تسهیلاتی که در اختیار دارد از برنامه های هیئت های ورزشی در دو بخش ورزش همگانی و قهرمانی حمایت خواهد کرد.

وی در پایان یادآور شد: بدون شک اعتبارات دولتی در بخش ورزش پاسخگوی تمامی نیازهای این حوزه نیست و باید با جلب مشارکت بخش های خصوصی در جهت توسعه و اعتلای ورزش استان در عرصه قهرمانی برنامه ریزی بهتری در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه این نشست رئیس هیئت کوهنوردی استان کردستان و سایر اعضا مجمع به بیان برنامه های کاری هیئت و همچنین مشکلات و نارسایی های استان در راستای توسعه و اعتلاء هر چه بهتر این رشته ورزشی پرداختند.