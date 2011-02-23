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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۱

هوای امروز تهران سالم است

هوای امروز تهران سالم است

شاخص کیفیت هوای تهران به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت آلاینده های ازن، ذرات معلق کمتر از ده میکرون و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون نسبت به روز گذشته کاسته و بر میزان غلظت آلاینده های منواکسید کربن، دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد افزوده شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ها به غیر از ایستگاه شهرداری منطقه چهار، شهرداری منطقه 10، آزادی و پردیسان به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون و ایستگاه پارک رازی دانشگاه علم و صنعت و شهرداری منطقه 15 به لحاظ آلاینده دی اکسید نیتروژن در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

کد مطلب 1260190

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