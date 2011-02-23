خانواده ها مراقب فرزندان خود در استفاده از مواد محترقه باشند

سرهنگ صمد فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اشاره به آمار بالای قربانیان مراسم چهارشنبه آخر سال، گفت: پلیس مصمم است با تمام توان با برهم زنندگان نظم عمومی در این ایام برخورد کند.

سرهنگ فرامرزی استفاده غیرمجاز از مواد محترقه و سلب آسایش دیگران در این روز را تهدید بزرگ امنیت عمومی جامعه دانست و گفت: برگزاری مراسم سنتی شادمانی در ایام آخر سال به خصوص مراسم چهارشنبه سوری یک سنت دیرینه بوده و شاد بودن مردم در این روز آرزوی ماست.

وی افزود: خانواده ها هوشیار باشند و مراقبتهای لازم را بعمل بیاورند تا فرزندانشان با استفاده نابجا از مواد محترقه سلامت خود را به خطر نیندازند و از این ایام خاطره تلخ بجا نگذارند.

معاون اجتماعی پلیس استان با تاکید مجدد به رعایت احتیاط کامل در برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال از مردم خواست در این روز در کنار هم با رعایت کامل انضباط اجتماعی به برگزاری این سنت دیرینه بپردازند و همواره سلامت اجتماعی را در تفریحات مدنظر قرار دهند.