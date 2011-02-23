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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در تمام شهرهای کردستان برپا می شود

نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در تمام شهرهای کردستان برپا می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی کردستان از برپایی نمایشگاه های بهاره عرضه مستقیم کالا از هفته آینده در تمامی شهرستانهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان کردستان اظهار داشت: سازمان بازرگانی استان کردستان با همکاری مجامع امور صنفی در آستانه سال جدید نمایشگاه های بهاره عرضه مستقیم کالا را در سراسر استان برپا خواهد کرد.

وی عنوان کرد: با توجه به افزایش میزان خرید کالاهای اساسی از سوی مردم در آستانه سال جدید و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت کالاهای مختلف، برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا بهترین شیوه برای کنترل و تنظیم قیمت ها در بازار به شمار می رود که این مهم طی چند سال اخیر در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفته و تاکنون نیز دستاوردهای بسیار خوبی به دنبال داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است که در هر مرکز شهرستان یک نمایشگاه و در شهر سنندج نیز دو نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا برپا شود و کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه ها با 20 درصد تخفیف به مردم عرضه شود.

اسراری با اشاره به لزوم حضور و مشارکت تمامی واحدهای تولیدی استان کردستان در نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا، بیان داشت: در حال حاضر برنامه ریزی لازم برای برپایی این نمایشگاه ها با همکاری مجامع امور صنفی در دستور کار قرار گرفته و انتظار می رود که همه واحدهای تولیدی استان نیز در این مهم مشارکت داشته باشند.

وی در پایان از همکاری و مشارکت مردم و سایر دستگاه های دولتی در راستای اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها و نظارت جدی بر وضعیت بازار تقدیر کرد و گفت: خوشبختانه از همان روزهای نخستین اجرایی کردن این قانون برنامه های بسیار خوبی در سطح استان اجرا شده و اقدامات به گونه ای بود که تاکنون هیچگونه مشکلی در کردستان مشاهده نشده است و انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

کد مطلب 1260193

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