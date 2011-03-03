به گزارش خبرنگار مهر، با پایان بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرای عمومی نمایشهای مختلف از سر گرفته شد و سالنهای مختلف تئاتر تهران میزبان گروههای نمایشی و آثارشان هستند. مجموعه تئاتر شهر طی دو هفته گذشته میزبان چندین اثر نمایشی جدید است که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند.



پیشنهاد ما به علاقمندان تئاتر تماشای نمایش "ابرهای پشت حنجره" به کارگردانی رضا گوران است. گوران که از کارگردانهای جوان تئاتر ایران است طی سه دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره حضور داشته و در هر سه حضورش با نمایشهای "یرما"، "داستان یک پلکان" و "ابرهای پشت حنجره" نامزد دریافت جوایز متعددی بوده است.



سیامک احصایی و رضا گوران به عنوان طراح صحنه و نمایشنامه نویس "ابرهای پشت حنجره" توانستند دربخش مسابقه بین‌الملل جشنواره بیست و نهم جوایز برگزیده را به خود اختصاص دهند. این در حالی است که شهرام حقیقت دوست و بهنوش طباطبایی نیز نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگری مرد و زن مسابقه بین‌الملل بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بودند.



گوران در سه نمایش اخیر خود با استفاده از فضای ادبیات اسپانیا و آمریکای لاتین به موضوع زنان در جامعه و مشکلات پیرامون آنها پرداخته است. این کارگردان جوان تئاتر همواره از بازیگران جوان و خلاق سینما و تئاتر هم در آثار خود استفاده کرده که حضور مهدی پاکدل،‌ بهنوش طباطبایی،‌ شهرام حقیقت دوست و صابر ابر حاکی از این امر است.



در نمایش "ابرهای پشت حنجره" که اقتباسی آزاد از لورکا است مهدی پاکدل، شهرام حقیقت دوست، بهنوش طباطبایی، ندا مقصودی و کاوه قائمی به ایفای نقش می‌پردازند. تماشای این نمایش در روزهای پایانی هفته برای علاقمندان و تماشاگران تئاتر خالی از لطف نیست.