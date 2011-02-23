زکات؛ واجبی فراموش شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محسن قرائتی ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از فعالان امر زکات و خیرین با عنوان زکات سرچشمه اکمال نماز که با حضور دبیر ستاد احیای زکات کشور، جمعی از مسئولین و پرداخت کنندگان نمونه زکات استان قم در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، جایگاه زکات را در قرآن مورد تأکید قرار داد و گفت: قرآن از زکات به عنوان صدقه به معنی صدق یاد کرده و 32 بار کلمه زکات و برکت در آن آمده است.



وی در این خصوص اضافه کرد: تنها فریضه واجبی که خداوند به پیغمبر خود می‌گوید از مردم تشکر کن در مقابل پرداخت زکات است و تنها واجبی است که دوش به دوش نماز بار‌ها در قرآن آورده شده و در همه دین مسئله کمک به فقرا جاسازی شده است.



نماینده ولی فقیه در ستاد احیای زکات کشور با اشاره به اینکه شرط قبولی نماز پرداخت زکات است، خاطر نشان کرد: همه دین در بند قبولی نماز است و قبولی نماز در بند زکات است.



پرداخت زکات عاملی برای ایجاد توازن در جامعه



قرائتی پرداخت زکات را موجب ایجاد توازن در جامعه عنوان کرد و افزود: در روایات داریم که اگر مردم زکات دهند فقیری در جامعه باقی نمی‌ماند و اگر فقر برطرف شود بسیاری از مشکلات نیز حل خواهد شد.



وی با تأکید بر اینکه مسئله زکات باید جدی گرفته شود، اظهار داشت: متاسفانه زکات در یک واجب فراموش شده است و چطور است که ما مسلمانان یک جای اسلام را عمل می‌کنیم و جای دیگر را‌‌ رها می‌کنیم و این در قم باید کرد بیشتری داشته باشد و زکات قم باید قبل از شهرهای دیگر پرداخت شود، در صورتی که ما می‌ بینیم اجلاس زکات در این شهر بعد از همه استانهای دیگر برگزار شده و این بد است.



نماینده ولی فقیه در ستاد احیای زکات کشور خاطرنشان کرد: طلبه‌ها و فضلا در قم باید با جوانان جلسه داشته باشند تا اطلاعات اسلامی آنان را بالا ببرند و دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات و ارشاد باید در این خصوص اقدام کنند و پول‌های فرهنگی نباید خرج تزئینات و مسائل بی‌اهمیت شود.



وی مهم‌ترین اولویت آموزش برای بچه‌ها و دانش آموزان را اصول و عقاید عنوان کرد و افزود: باید به بچه‌ها قرآن و احکام فقهی آموزش داد و در شهری مثل قم که بیشتریی تعداد علما در آن هستند جوانان آن باید از جوانان سایر شهر‌ها بهتر باشند و دیگر هیچ دانش آموز دبیرستانی در این شهر نباید مشکلی برای انتخاب مرجع تقلید و اصول تقلید داشته باشد و مسئولان قم باید برای جوانان فکری کنند.



کمیته امداد در خرج زکات اولویت بندی داشته باشد



قرائتی در پایان خاطر نشان کرد: کمیته امداد خمینی (ره) نیز که وظیفه اجرایی ستاد زکات به عهده آن است باید در مخارج اولویت داشته باشد و برای نمونه جایی که یک روستا به نمازخانه و مسجد نیاز دارد به ساختن قصال خانه نیازی نیست.