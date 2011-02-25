پذیرش دانشجوی استعداد درخشان دوره دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر محمدمهدی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پذیرش دانشجوی استعداد درخشان دوره دکتری در سال تحصیلی 91-90 گفت: طبق اعلام سازمان سنجش، دانشگاه رازی کرمانشاه در گرایشهای مختلف دانشجویان دکتری استعدادهای درخشان پذیرش می کند.

وی افزود: از میان سه نفر دانشجوی دکتری که سازمان سنجش اعلام می کند یک نفر برای پذیرش به دانشگاه اعلام می شود که از طریق تشکیل کمیته ای به بررسی سوابق، معدل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و آثار علمی و پژوهشی آنها پرداخته می شود.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه به معرفی اسامی رشته هایی پرداخت که دانشجویان دوره دکتری استعداد درخشان می توانند در آن شرکت کنند و گفت: رشته های فنی مهندسی، مکانیک، الکترونیک، مهندسی شیمی، رشته های فیزیک، زیست شناسی، آمار، ریاضی، زبان و ادبیات فارسی و عرب، اصلاح نبات و علوم دامی در دوره دکتری ارائه شده اند که دانشجویان دوره دکتری می توانند این رشته ها را انتخاب کنند.

دکترخدایی خاطرنشان کرد: طبق اعلام قبلی سازمان سنجش هر دانشگاه می تواند 500 دانشجوی دکتری جذب کند.