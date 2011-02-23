نصب سازه های تبلیغاتی باید قانونمند شود

به گزارش خبرگزاری مهر در تبریز، حسین نجفی ظهر چهارشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران نصب تبلیغات در سازه های غیر مجاز را نامیسر دانست و گفت: با توجه به اینکه تنها متولی امر ساماندهی تبلیغات شهری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز است، هر ارگانی دیگری که قصد داشته باشد در سطح شهر بنری نصب کند باید با اطلاع و مجوز این سازمان انجام گیرد.
نجفی افزود: اگر امروز در شهر شاهد نصب بنری روی داربست و در محلهای نامناسب و غیرکارشناسی شده هستیم، قطعاً این بنرها توسط ارگانهای دولتی و در مناسبتهای مختلف نصب میشود چرا که بخش خصوصی متوجه شده که نصب بنر با هر عنوانی در سطح شهر تبریز باید با مجوز و اطلاع سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز باشد.
وی متولی تبلیغات شهری را منحصراً سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز ذکر کرده و گفت: با توجه به این موضوع در اکثر موارد قانونشکنی و نادیده گرفتن آییننامه در عدم رعایت اصول فنی و ایمنی سازههای تبلیغاتی از سوی نهادهای دولتی و عمومی انجام میگیرد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در ارتباط با شناسایی تابلوهای مشاغل گفت: تاکنون بیش از 26 هزار تابلو مشاغل شهری توسط کارشناسان تبلیغات شهری این سازمان شناسایی شده که با توجه به ماده 34 قانون تبلیغات شهری مصوب سال 88 شورای اسلامی شهر تبریز عوارض این تابلوها از صاحبان مغازهها و مشاغل دریافت میشود که اکثر صاحبان مشاغل از این قانون تبعیت کرده و عوارض خود را پرداخت میکنند.
نجفی در ادامه در خصوص اندازه استاندارد تابلوهای مشاغل نیز گفت: اندازه استاندارد و مصوب این تابلوها، به عرض دهنه ورودی مغازه و به ارتفاع 140 سانتیمتر است که اگر صرفاً برای معرفی مغازه باشد معاف از مالیات است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: بنرهایی که بدون مجوز و در سازههای غیرمجاز و غیرایمن نصب میشوند، توسط عوامل این سازمان جمعآوری خواهند شد.
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