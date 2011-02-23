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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۰

مقدماتی المپیک لندن/

پیروزی شکننده امیدهای ایران مقابل قرقیزستان/ نگران بازی برگشت شدیم

پیروزی شکننده امیدهای ایران مقابل قرقیزستان/ نگران بازی برگشت شدیم

تیم فوتبال امید کشورمان دور رفت از مرحله نخست انتخابی المپیک 2012 لندن را با پیروزی شکننده مقابل قرقیزستان پشت سرگذاشت تا برای برگزاری دیدار برگشت در قرقیزستان پشتوانه قابل اتکایی نداشته باشد و بازهم با ترس و لرز در دیداری حساس به میدان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار تیم فوتبال امید کشورمان در راه رسیدن به المپیک 2012 لندن از ساعت 15 امروز چهارشنبه با قضاوت "چایا عالی مهاپاپ" از تایلند برابر امید قرقیزستان آغاز شد که در پایان این دیدار شاگردان هومن افاضلی با نتیجه یک بر صفر مقابل حریف نه چندان قدرتمند خود به پیروزی رسیدند.

تیم فوتبال امید کشورمان که حسرت 36 ساله حضور در المپیک را یدک می کشد، در این مسابقه با وجود ارائه یک بازی تهاجمی تنها به یک گل رسید که آنهم در دقیقه 34 توسط بختیار رحمانی از روی یک ضربه ایستگاهی وارد دروازه تیم میهمان شد.

امیدهای فوتبال ایران با این اندوخته اندک در دیدار برگشت با قرقیزستان که روز 18 اسفندماه در بیشکک برگزار می شود، به میدان خواهند رفت. شاگردان هومن افاضلی در هر دو نیمه برتر از تیم قرقیزستان بودند و بارها تا آستانه گلزنی پیش رفتند اما حاصل تلاش آنها تنها یک گل بود.

هر چند پیروزی در بازی رفت امیدها را از نظر روحی در شرایطی خوبی قرار داد اما با توجه به برگزاری بازی برگشت در قرقیزستان و حذفی بودن مسابقه، باید نگران پیروزی یک بر صفر در دیدار رفت باشیم.

کد مطلب 1260228

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